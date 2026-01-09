Mühlacker: Brisanter Kampf um den Stadtpokal in der Halle

Der Hallenstadtpokal von Mühlacker kehrt in einem besonderen Rahmen zurück. Am Sonntag, 11. Januar 2026, wird die Enztalsporthalle zum Zentrum des lokalen Fußballs, wenn der TSV Großglattbach in seinem Jubiläumsjahr als Ausrichter die Vereine empfängt. Gespielt wird im klassischen Hallenformat mit 14 Minuten Spielzeit, klarer Gruppenstruktur und einer Endrunde, die den Stadtmeister unter dem Hallendach ermittelt. Neun Mannschaften kämpfen um den Titel, getragen von lokaler Verbundenheit, sportlichem Ehrgeiz und der besonderen Nähe, die Hallenfußball auszeichnet.

Ein Stadtpokal mit besonderer Bedeutung Der Mühlacker-Hallen-Stadtpokal ist mehr als ein Turnier im Winterkalender. Er ist Treffpunkt der Fußballgemeinde, Vergleich der lokalen Kräfte und Schaufenster für die Vereine der Region. Dass der TSV Großglattbach im Jubiläumsjahr die Ausrichtung übernimmt, verleiht dem Turnier zusätzlichen symbolischen Wert. In der Enztalsporthalle treffen Tradition und Gegenwart aufeinander, begleitet von einem langen Turniertag, der von 10:30 Uhr bis zum Finale am späten Nachmittag reicht.

Gruppe A: Fünf Teams, wenig Raum für Fehler

In der Gruppe A stehen sich der FV Lienzingen, der TSV Ötisheim, der TSV Phönix Lomersheim, der TSV Großglattbach und der TSV Mühlhausen/Enz gegenüber. Fünf Mannschaften, die jeweils vier Gruppenspiele bestreiten müssen, sorgen für eine hohe Belastung und wenig Spielraum für Ausrutscher. Der Auftakt erfolgt um 10:30 Uhr mit der Begegnung TSV Phönix Lomersheim gegen TSV Mühlhausen/Enz. Bereits hier wird deutlich, wie wichtig ein guter Start in dieser langen Gruppe ist, in der Konstanz mehr zählt als ein einzelner Glanzmoment.

Gruppe B: Vier Vereine, direkte Duelle

Die Gruppe B besteht aus vier Teams: dem FC Viktoria Enzberg, den Sportfreunden Mühlacker, der FVgg 08 Mühlacker und dem Türkischen SV Mühlacker. Der Modus ist übersichtlicher, die Bedeutung jedes Spiels dafür umso größer. Der erste Anstoß dieser Gruppe erfolgt um 11:02 Uhr mit dem Spiel Türkischer SV Mühlacker gegen Sportfreunde Mühlacker. Hier entscheidet sich früh, wer in der Lage ist, den Rhythmus der Halle zu kontrollieren und sich eine gute Ausgangsposition für die K.-o.-Phase zu sichern.

Halbfinale als Zäsur des Turniers

Nach Abschluss der Vorrunde ziehen die jeweils zwei besten Mannschaften aus beiden Gruppen ins Halbfinale ein. Diese Partien sind für 15:45 Uhr und 16:01 Uhr angesetzt. Ab diesem Moment ist der Charakter des Turniers ein anderer. Fehler lassen sich nicht mehr ausgleichen, Führungen müssen verteidigt werden, Rückstände erzwingen Risiko. Die 14 Minuten Spielzeit geben Raum für taktische Anpassungen, erhöhen aber zugleich die physische Belastung.

Platz drei und Finale als Höhepunkt

Im Spiel um Platz drei treffen um 16:30 Uhr die Verlierer der beiden Halbfinals aufeinander. Den Abschluss bildet das Finale um 16:46 Uhr, in dem die beiden besten Teams des Tages den Stadtpokal ausspielen. Hier verdichtet sich der gesamte Turniertag auf eine Partie, in der sich Einsatz, Struktur und Hallenroutine entscheiden.