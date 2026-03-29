Mühevoller Heimerfolg! von Lutz Knüpfer · Heute, 20:09 Uhr · 0 Leser

Fichte erneut mit einem Heimspiel. Gegner diesmal der Tabellenletzte aus Welzow. Ein vorhersehbares einseitiges Spiel Richtung Welzow. Aber!!! Kunersdorf zu halbherzig in den Aktionen und ohne den nötigen Biss spielend. Zwar erspielte man sich Chancen im ersten Durchgang (3. Minute Wetzk) die beste nach 14. Minute ein Schuss von Schlott verhinderte Torwart und Pfosten die Führung. Danach noch 2-3 gute Möglichkeiten vor der Pause zur Kunersdorfer Führung. Aber man spielte hinten auch mit dem „Feuer“. 29.Minute - kompletter Blackout von Seifert in Fichtes Abwehr (verliert den Ball am Sechszehner an Boslau). Das Kunersdorfer Tor völlig frei aber Boslau verfehlte die leere Bude! Nur 4 Minuten später (nach einem Gäste Konter) versiebte wieder Boslau aus aussichtsreicher Position. Zur Pause nach schwachem Spiel leistungsgerecht 0:0.

Zweite Hälfte nichts neues im Fichte Spiel es fehlte der letzte Wille. 58.- Riesenchance für Fichte Hugler profitiert von einem Abpraller und ist frei vor dem Welzower Tor scheitert aber am Schlussmann der Borussen. Und dann bekam Fichte so richtig eins vor’s Schienbein! Elfmeter für Welzow (nach Patzer von Brehmer im Kunersdorfer Tor rettete Mau mit der hand auf der Torlinie) und rote Karte für Ole Mau. Rothe verwandelte den Handelfer sicher zur überraschenden Führung. Fichte nun zu zehnt und plötzlich hellwach. Nur zwei Minuten später eine „abgerutschte“ Flanke des gerade eingewechselten Mummert überraschte den Welzower Keeper Schuppan, der den Ball prallen ließ und Gulbing drückte zum Ausgleich ein. 74. Minute – Welzow mit einem Achtungszeichen Lattenkopfball Grohme. Und Fichte dreht die Partie. Gulbing (79.) mit dem Doppelpack zur 2:1 nach Vorlage Wetzk. Kurz vor Ende (87.) das 3:1 Fichte Wetzk nach Eingabe Gulbing. In 2. Minute Nachspielzeit noch eine unschöne Szene. Nach einem rüden Foul an Hugler wurde noch Welzow’s Richter mit blank rot vom Platz geschickt.