Der Bahlinger Marco Rienhardt sieht sich am Mittwoch im Pokalspiel von den Mundingern Samuel Wormuth (links) und Philipp Dettmar umstellt. – Foto: Achim Keller

Mühevoll nimmt der Bahlinger SC die erste Pokalhürde beim SV Mundingen Pokalverteidiger Bahlinger SC beißt sich am leidenschaftlich kämpfenden SV Mundingen beim 3:0 (1:0)-Erfolg lange die Zähne aus. Verlinkte Inhalte Rothaus-Pokal Bahlinger SC Mundingen

Die erste Hauptrunde des südbadischen Pokals nimmt am Samstag Fahrt auf.

Für die vorgezogene Erstrundenpartie im südbadischen Fußball-Pokal beim Landesligisten SV Mundingen veränderte der Bahlinger SC seine Startelf im Vergleich zum Regionalliga-Auftakt gegen Kickers Offenbach (0:2) auf sechs Positionen. Der Favorit übernahm am Mittwochabend mit viel Ballbesitz sofort die Spielkontrolle und ging durch Marco Rienhardt, der den Ball aus 16 Metern ins Tor schlenzte, früh in Führung. Im Anschluss verpassten es die Kaiserstühler jedoch, ihren Vorsprung auszubauen.

"Hinten kompakt stehen und mit Balleroberungen schnell in die Tiefe finden" – das war laut Co-Trainer Ingo Brunner, der den im Urlaub weilenden Chefcoach Karsten Bickel an der Seitenlinie vertrat, der Matchplan der Mundinger. Das Vorhaben ging auf und führte bei Angriffen zu Nadelstichen. Bei Chancen für Lennart Bauer (18./ nach Konter) und Valentin Heß (19./ Fernschuss) war der SVM dem Ausgleich sehr nahe, BSC-Torhüter Petzold verhinderte dies. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.