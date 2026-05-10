„Mü/Dus“ und „Edelweiß“ ballern sich zum Klassenerhalt Teaser KOL WEST: +++ Mit Pauken und Trompeten zum Klassenerhalt – zwei Teams, die in der Fußball-Kreisoberliga West zuletzt noch zittern mussten, machen jetzt kurzen Prozess. Die Spielberichte +++ von Redaktion · Heute, 22:09 Uhr · 0 Leser

Wirbeln im Heimspiel in der Offensive ordentlich Staub auf: Ali Ahmed (r.) und sein SC Münchholzhausen/Dutenhofen, der durch ein 4:0 über die SG Oberbiel den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga West feiert. (Archivbild) © Jenniver Röczey

Dillenburg/Wetzlar. Der SSV Medenbach und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen dürfen für eine weitere Saison in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West planen. Beide Teams feierten deutliche Heimsiege und können nicht mehr auf einen der letzten vier Tabellenplätze fallen. An der Spitze zementierte der FSV Braunfels mit seinem 2:0 über den SSV Frohnhausen Rang eins.