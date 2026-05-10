Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
„Mü/Dus“ und „Edelweiß“ ballern sich zum Klassenerhalt
Teaser KOL WEST: +++ Mit Pauken und Trompeten zum Klassenerhalt – zwei Teams, die in der Fußball-Kreisoberliga West zuletzt noch zittern mussten, machen jetzt kurzen Prozess. Die Spielberichte +++
Dillenburg/Wetzlar. Der SSV Medenbach und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen dürfen für eine weitere Saison in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West planen. Beide Teams feierten deutliche Heimsiege und können nicht mehr auf einen der letzten vier Tabellenplätze fallen. An der Spitze zementierte der FSV Braunfels mit seinem 2:0 über den SSV Frohnhausen Rang eins.