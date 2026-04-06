Müdes Unentschieden in Gundelfingen

Die Zebras mussten sich in Gundelfingen auf schwierigem Geläuf mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Die Partie begann ausgeglichen, mit ersten Annäherungen der SG: Voglers Abschluss wurde zur Ecke abgefälscht, wenig später vergab Schmid die große Chance zur Führung, als er nach einem Steckpass von Munk am gegnerischen Keeper Baß scheiterte. Auch Abele kam nach einer Flanke von Balkenhol per Kopf zum Abschluss, setzte den Ball jedoch zu zentral auf den Torwart.

In der 35. Minute ging dann zunächst Gundelfingen in Führung: Nach einem Ballverlust im Anschluss an einen Einwurf spielten die Hausherren einen Ball direkt in die Tiefe, wo Förg frei vor Tausch eiskalt zum 1:0 verwandelte. Kurz nach der Führung dann aber der Rückschlag für Gundelfingen: Merenda sah die Rote Karte – offenbar wegen einer Unsportlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter. Die SG spielte fortan in Überzahl, tat sich aber weiterhin sehr schwer, das Spiel zu gestalten.

Nach der Pause konnte die SG nach einem ordentlichen Angriff in der 63. Minute ausgleichen: Lindenmayer spielte einen starken Steckpass auf Abele, dessen Querball durch den Strafraum rollte, wo Chwolka goldrichtig stand und zum 1:1 einschob. Die Zebras versuchten weiter Druck zu machen, konnten sich allerdings kaum zwingende Chancen herausspielen.

Am Ende blieb es so beim 1:1, bei dem die Gäste ihre lange Überzahl nicht in Zählbares ummünzen konnten.

Autor:PH