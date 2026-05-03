Müder Sonntagskick endet Remis von Henrik Leuze · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

Am 25. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg gastierte die SG Hohenstadt/Untergröningen beim SV Göggingen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge strebten die Gäste nun wieder einen Sieg an, um die Meisterschaft nicht noch unnötig spannend zu machen. Mit einer dürftigen Leistung und wenig Spielfreude kam man aber auch an diesem sommerlichen Sonntag im Mai nicht über ein Unentschieden hinaus. Von Beginn an war die Partie nicht sehr spektakulär und für die Zuschauer bei weitem keine Augenweide. Zwar hatte die SGHU mehr Spielanteile, brachte aber nur selten ein Kombinationsspiel über mehrere Stationen zu Stande. Die meisten Ballbesitzphasen endeten mit langen Bällen, welche für keinen Angreifer erreichbar waren, sodass jegliche Chancen verpufften. Zwar fand Danilo Funk mit gezielten Bällen in die Tiefe zweimal Niklas Zick, welcher dann allein auf den Torhüter zulief, doch fehlte dem Stürmer der Gäste in beiden Fällen die nötige Sicherheit im Abschluss, um Göggingens Schlussmann zu überwinden (12. und 19. Minute).

Die einzig gute Gelegenheit für die Gastgeber im ersten Durchgang bot sich nach 24 Minuten Dennis Mescher, als es die SGHU nach einem Eckball nicht schaffte den Ball souverän zu klären. Mescher kam aus zehn Metern zum Abschluss, welchen Fabio Leopardi aber zur Ecke abwehren konnte. Kurz vor Pausenpfiff war es dann noch einmal Niklas Zick, welcher nach scharfer Hereingabe von Angelo Colletti am Fünfmeterraum zum Abschluss kam. Sein direkter Versuch ging aber deutlich über den Querbalken (45.). So ging es torlos in die Halbzeit.