Müder Sonntagskick endet Remis

Am 25. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg gastierte die SG Hohenstadt/Untergröningen beim SV Göggingen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge strebten die Gäste nun wieder einen Sieg an, um die Meisterschaft nicht noch unnötig spannend zu machen. Mit einer dürftigen Leistung und wenig Spielfreude kam man aber auch an diesem sommerlichen Sonntag im Mai nicht über ein Unentschieden hinaus.
Von Beginn an war die Partie nicht sehr spektakulär und für die Zuschauer bei weitem keine Augenweide. Zwar hatte die SGHU mehr Spielanteile, brachte aber nur selten ein Kombinationsspiel über mehrere Stationen zu Stande. Die meisten Ballbesitzphasen endeten mit langen Bällen, welche für keinen Angreifer erreichbar waren, sodass jegliche Chancen verpufften. Zwar fand Danilo Funk mit gezielten Bällen in die Tiefe zweimal Niklas Zick, welcher dann allein auf den Torhüter zulief, doch fehlte dem Stürmer der Gäste in beiden Fällen die nötige Sicherheit im Abschluss, um Göggingens Schlussmann zu überwinden (12. und 19. Minute).
Die einzig gute Gelegenheit für die Gastgeber im ersten Durchgang bot sich nach 24 Minuten Dennis Mescher, als es die SGHU nach einem Eckball nicht schaffte den Ball souverän zu klären. Mescher kam aus zehn Metern zum Abschluss, welchen Fabio Leopardi aber zur Ecke abwehren konnte.
Kurz vor Pausenpfiff war es dann noch einmal Niklas Zick, welcher nach scharfer Hereingabe von Angelo Colletti am Fünfmeterraum zum Abschluss kam. Sein direkter Versuch ging aber deutlich über den Querbalken (45.). So ging es torlos in die Halbzeit.
Der zweite Durchgang ging ähnlich ideenlos weiter, wie der erste aufgehöhrt hatte, ehe zwei Foulelfmeter für die einzigen beiden Treffer an diesem Nachmittag sorgten.
In der 59. Minute ging Göggingens Dennis Haizmann gegen Danilo Funk im Strafraum zu Boden, sodass der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte – eine sehr fragwürdige Entscheidung, da Funk schon sehr viel Ball gespielt hatte. Göggingen nahm das Geschenk aber dankend an und Dennis Mescher verwandelte den Strafstoß sicher links unten zum 1:0 für die Hausherren.
Nur drei Zeigerumdrehungen später wurde dann aber auch den Gästen ein Elfmeter zugesprochen, nachdem Jannik Bürgel bei einem Tempovorstoß im Sechzehner gelegt wurde. Angelo Colletti legte sich den Ball zurecht und verwandelte ebenfalls trocken links unten zum 1:1 (62.).
Die einzige weitere nennenswerte Gelegenheit in der verbleibenden Spielzeit bot sich in der 73. Minute Danilo Funk, der nach Flanke von rechts zum Kopfball kam, welchen Göggingens Schlussmann aber entschärfen konnte.
Funk war es dann auch, welcher in der fünften Minute der Nachspielzeit seine zweite gelbe Karte sah und das Spielfeld kurz vor allen anderen Protagonisten verlassen musste. Bereits bei seinem vermeintlichen Foul, das zum Strafstoß führte, war er zuvor verwarnt worden. Wenige Augenblicke später pfiff der Unparteiische die Partie dann ab, sodass die SGHU auch an diesem Spieltag wieder nur einen Zähler einfahren konnte.
Glück für die Gäste – auch der zweitplatzierte SSV Aalen II kam an diesem Sonntag nicht über ein Unentschieden hinaus, sodass der Vorsprung in der Tabelle nicht kleiner wurde. Sollte man in den kommenden Wochen aber ähnlich schwache Leistungen auf den Platz bringen, ist die Meisterschaft noch ernsthaft gefährdet.
Aufstellung:
SG Hohenstadt / Untergröningen: Fabio Leopardi, Felix Häußler, Niklas Schulz (46. Marius Zimmerhackl), Fabian Berroth (88. Dean Unfried), Danilo Funk, Oliver Stegmeier, Simon Hieber, Domenico Prencipe, Jannik Bürgel, Angelo Gabriele Colletti, Niklas Zick
Tore: 1:0 Dennis Mescher (59. Foulelfmeter), 1:1 Angelo Gabriele Colletti (62. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Danilo Funk (90./SG Hohenstadt / Untergrönin./Meckern)