Müder Sommerkick: Pannesheide siegt mühelos im Aufsteigerduell

Bereits früh konnte man einen einseitigen Spielverlauf prognostizieren. Die Gäste agierten tiefstehend und versuchten, durch Konter zu Umschaltsituationen zu gelangen. Pannesheide hingegen kontrollierte Ball und Gegner, erspielte sich jedoch lange keine nennenswerte Torchance. Lediglich Wunderlich probierte es aus der Distanz, sein Versuch stellte Reuter jedoch vor keine Probleme (26.). Der Flügelspieler brach dann nach rund einer halben Stunde den Bann und vollendete einen Querpass von Zanders sicher zur Führung (33.). Kurz vor der Pause traf dann der junge Schiffgens per Kopf den Pfosten, Grivet Talocia stand beim Abpraller goldrichtig und staubte zur hochverdienten 2:0-Pausenführung ab (44.).

Auch nach der Pause änderte sich nichts am Spielverlauf. Berger Preuß, das sich über die gesamte Spielzeit keine Torchance erspielen konnte, agierte weiterhin extrem defensiv. Pannesheide, das an diesen Tag das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen bestritt, ließ die Gäste mit dem Ball in der eigenen Hälfte weitestgehend gewähren, wodurch das Spiel ereignisarm blieb. Mannel (50.) und Zanders (55.) hätten erhöhen können, scheiterten jedoch an Reuter. Besser machte es T. Steinbusch, der eine Hereingabe von Zanders verwertete und damit auch die allerletzten Zweifel am Sieg aus dem Weg räumte (65.). So plätscherte das Spiel, in dem Mannel (87.) und Zanders (89.) spät das Ergebnis in die Höhe schraubten, dem Ende entgegen. Lediglich Erdorf per Freistoß (73.) und Jacob vor dem leeren Tor (81.) vergaben weitere Gelegenheiten.