Die SSVg Velbert hält ihre Konkurrenz auf Distanz. – Foto: Michael Mietz

Müder Oberliga-Spieltag bringt kaum Veränderungen In der Oberliga Niederrhein hat sich an diesem Wochenende nicht viel getan. Der MSV Düsseldorf und TuRU Düsseldorf punkten im Tabellenkeller, beim Cronenberger SC gibt es einen ordentlichen Trainer-Einstand.

In der Tabelle der Oberliga Niederrhein hat sich am 20. Spieltag fast nichts getan, denn gleich vier Spiele endeten mit einem Remis und die Top-Teams um die SSVg Velbert, den KFC Uerdingen und den ETB Schwarz-Weiß Essen erledigten ihre Hausaufgaben. Mit Sportfreunde Hamborn 07 gibt es einen kleinen Verlierer im Keller, denn wegen der punktenden Konkurrenz beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone nur noch drei Punkte.

Torreich ging die Partie zwischen dem VfB Homberg und dem 1. FC Monheim im Stadion am Rheindeich zu Ende. Nach 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften 3:3-Unentschieden. Durch einen Blitztreffer von Imran Ali gingen die Gäste bereits nach zwei Minuten in Führung, doch Sakai Ota konnte für den VfB nach 18 Zeigerumdrehungen ausgleichen. Dann ging es Schlag auf Schlag weiter: Führung Monheim durch Tim Kosmala (20.), der erneute Ausgleich für Homberg von Clinton Asare (24.). In der Schlussphase der ersten Hälfte erzielte schließlich Georgios Touloupis das 3:2 für die Hausherren und brachte diese damit erstmal in Front (36.). Lange sollte dieser Spielstand aber keinen Bestand haben, denn nach etwas mehr als einer Stunde konnte Kosmala mit seinem zweiten Tor des Tages zum 3:3-Endstand einschieben. VfB Homberg – 1. FC Monheim 3:3

VfB Homberg: Philipp Gutkowski, Thorsten Kogel (77. Ahmed-Malik Uzun), Dennis Abrosimov, Kaito Nakamikawa, Aaron Addo, Justin Walker, Johannes Sabah, Clinton Asare (84. Armel-Aurel Nkam), Samuel Owusu Addai, Georgios Touloupis (88. Ren Ishi­zaki), Sakaki Ota - Trainer: Stefan Janßen

1. FC Monheim: Björn Nowicki, Christoph Lange (62. Benjamin Schütz), Tim Kosmala (83. Roberto Guirino), Sebastian Spinrath, Bora Gümüs, Imran Ali, Ricardo Antonaci, Tobias Lippold, Philip Lehnert, Tim Galleski (46. Ali Gülcan), Merveil Nzanza Tekadiomona - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong (Duisburg) - Zuschauer: 123

Tore: 0:1 Imran Ali (3.), 1:1 Sakaki Ota (17.), 1:2 Tim Kosmala (18.), 2:2 Clinton Asare (21.), 3:2 Georgios Touloupis (36. Foulelfmeter), 3:3 Tim Kosmala (66.) ________________ ETB festigt Rang drei

Der ETB Schwarz-Weiß Essen setzt seinen starken Lauf in der Oberliga Niederrhein mit einem 3:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. FC Kleve fort. Kapitän Frederik Lach brachte die Hausherren vor dem Seitenwechsel in Führung (34.), ehe ein Doppelschlag in der Schlussphase den Gästen das Genick brach: Marcello Romano (82.) und Noel Futkeu (84.), der sein 16. Tor geschossen hat, entschieden die Partie, weshalb die Mannschaft von Damian Apfeld auf Rang drei bleibt. Kleve muss den Blick derweil weiter nach unten richten. ETB Schwarz-Weiß Essen – 1. FC Kleve 3:0

ETB Schwarz-Weiß Essen: Stefan Jaschin, Bünyamin Sahin, Pascal Kubina (90. Labinot Kryeziu), Marvin Matten, Frederik Lach, Dominik Reichardt, Bilal Akhal (76. Fatih Özbayrak), Marc Andre Gotzeina (70. Edisher Ugrekhelidze), Giuliano Zimmerling (87. Matthias Tietz), Noel Futkeu (88. Junior Landry Dongue Tsanou), Marcello Romano - Trainer: Damian Apfeld - Trainer: Ulf Ripke

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs (86. Luca Plum), Dano Evrard, Mike Terfloth, Tim Haal, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Luca Thuyl, Nathnael Scheffler, Pascal Hühner (75. Diwan Duyar), Danny Rankl - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Jennifer Groß Weege (Bocholt) - Zuschauer: 212

Tore: 1:0 Frederik Lach (34.), 2:0 Marcello Romano (81.), 3:0 Noel Futkeu (85.) ________________ Nullnummer bei Schwertfeger-Debüt

Einen Punkt der hat Cronenberger SC seinem neue Trainer Kai Schwertfeger am 2. Advent beschert. Bedanken müssen sie sich dabei allerdings bei den Gastgebern des SC Union Nettetal. Vom Punkt vergab Leonard Lekaj nach 36 Minuten. Somit bleibt der CSC auf dem drittletzten Tabellenplatz, mit einem nicht kleiner werdenden Abstand zu den Nicht-Abstiegsrängen. Denn der beläuft sich inzwischen auf zwölf Punkte. Besser sieht es derweil für Nettetal aus, die ein komfortables Acht-Punkte-Polster angesammelt haben. SC Union Nettetal – Cronenberger SC 0:0

SC Union Nettetal: Maximilian Stefan Möhker, Nico Zitzen, Florian Wilhelm Wolters (79. Jan Pöhler), Pascal Schellhammer, Leonard Lekaj, Drilon Istrefi, Peer Winkens (88. Florian Heise), Justin Coenen (74. Marc Rommel), Tugrul Erat (38. Maximilian Köhler), Leon Falter, Ahmetilhan Yavuz (51. Morten Heffungs) - Trainer: Andreas Schwan

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Niklas Burghard, Finn Belzer, Jordan Santowski, Mátyás Jr Jurácsik, Marten Meier (68. Lukas Trier), Rasim Syuleyman, Ahmad Ali, Mohammed El Gourari (90. Julian Kray), Phil Knop (90. Ilyas Vöpel), Mike Osenberg (87. Konstantinos Likidis) - Trainer: Kai Schwertfeger - Trainer: Christian Bialke

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore

Besondere Vorkommnisse: Leonard Lekaj (SC Union Nettetal) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (36.). ________________ TuRU Düsseldorf holt Punkt im Abstiegskampf

Auch die TuRU Düsseldorf hat sich am 20. Spieltag dem allgemeinen Tenor angeschlossen und ein Remis geholt. Neben den Feuerbachstraße-Kickern konnten auch der MSV Düsseldorf, VfB Homberg und Cronenberger SC einen Zähler holen. Das Quartett machte somit einen Punkt auf die Sportfreunde Hamborn gut, die ihre Partie bei der SSVg Velbert mit 1:4 verloren. Auch der VfB Hilden konnte sich über den Punkt mehr ärgern als freuen. Die Hildener haben inzwischen 13 Zähler Rückstand auf die Spitze und dürften nur noch um die Goldene Ananas spielen. VfB 03 Hilden – TuRU Düsseldorf 0:0

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Robin Müller (78. Salim El Fahmi), Len Heinson, Nick Sangl, Peter Schmetz, Fabian zur Linden, Talha Demir, Luca Jacob Klement Majetic, Nils Arne Gatzke (69. Maximilian Wagener), Pascal Weber, Gian-Luca Bühring (77. Gianluca De Meo) - Trainer: Tim Schneider

TuRU Düsseldorf: Johannes Kultscher, Lukas Reitz, Daniel Rey Alonso, Tolga Erginer, Maxwell Bimpeh, Kristijan Stefanovski, Oluremi Martins Williams (63. Atsushi Inoue), Batuhan Özden, Sahin Ayas (69. Cameron Mc Gregor), Selcuk Yavuz, Batuhan Bayrak - Trainer: Francisco Carrasco

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Kaarst) - Zuschauer: 120

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore ________________ St. Tönis und MSV teilen die Punkte



Ebenfalls keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem SC St. Tönis und dem MSV Düsseldorf. Hier kamen die Zuschauer jedoch in den Genuss von zwei Toren. Den ersten Treffer des Nachmittags erzielte Mohamed Yassin Benslaiman Benktib kurz vor der Pause (40.). Kurze Zeit nach dem Seitenwechsel gelang der Mannschaft von Alexander Thamm in Person von Konstantin Möllering (55.). Im Klassement konnte sich somit keines der beiden Teams ein wenig Luft im Tabellenkeller verschaffen. Während der MSV mit 21 Zähler weiter unter dem Strich steht, hat St. Tönis vier Zähler Vorsprung vor der Gefahrenzone. SC St. Tönis 1911/20 – MSV Düsseldorf 1:1

SC St. Tönis 1911/20: Joshua Claringbold, Lukas Stiels, Philipp Baum, Niklas Withofs, Marc Knops, Brian Dollen, Dominik Dohmen, Konstantin Möllering, Linus Krajac, Mario Knops, Johann Noubissi Noukumo - Trainer: Alexander Thamm

MSV Düsseldorf: Florian Ricken, Samir Azirar, Rafu Numakunai, Maximilian Nadidai, Nihat Koray Tepegöz, Assani Lukimya-Mulongoti, Amin Bouzraa, Ibuki Noguchi, King Samuel Manu, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Oben Robert Molango - Trainer: Mohamed El Mimouni jr. - Trainer: Timo Haep - Trainer: Markus Haep

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (40.), 1:1 Konstantin Möllering (55.) ________________ Kray hat Pech

Im ersten Spiel unter Neu-Trainer Christian Knappmann hat sich der FC Kray nach Rückstand gut verkauft. Ein Doppelpack von Maurice Bank egalisierte den Rückstand beim TSV Meerbusch, doch der Fusionsverein sollte trotzdem noch gewinnen. Torjäger Oguz Ayan verwandelte in der Schlussphase einen Strafstoß zum 3:2-Endstand. Der TSV klettert erstmal auf Rang elf und hat sieben Punkte Vorsprung auf den Keller, in dem die Essener feststecken. Dem vorletzten Fehlen aktuell 13 Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz. TSV Meerbusch – FC Kray 3:2

TSV Meerbusch: Marvin Oberhoff, Lukas van den Bergh (36. Tom Meurer), Daniel Hoff, Leon Kempkens, Patrick Ellguth, Dion Gutaj (58. Dennis Dowidat), Yasar Emin Uzun (69. Micah Cain), Jacob Ballah, Oguz Ayan (88. Fabio Fahrian), Harumi Goto (81. Janik Roeber), Aaram Abdelkarim - Trainer: Kevin Kreuzberg

FC Kray: Jan Fauseweh, Duc Anh Nguyen Nhu, Almedin Gusic, Ryota Nakaoka (70. Obiora Uzukwu), Eunseok Ko, Odin Redier (62. Romario Antonio Guscott), Joelle Cavit Tomczak, Luca Kazelis, Obiora Uzukwu, Bubakarry Fadika, Maurice Bank - Trainer: Christian Knappmann

Schiedsrichter: Davide Zeisberg () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Oguz Ayan (5.), 2:0 Harumi Goto (55.), 2:1 Maurice Bank (71.), 2:2 Maurice Bank (74.), 3:2 Oguz Ayan (82. Foulelfmeter) ________________ Sonsbeck ärgert Baumberg

Erneut hinterlässt der SV Sonsbeck einen guten Eindruck und nimmt einen Punkt mit, den ein Team in der Oberliga erstmal einfahren muss. Bei Sportfreunde Baumberg erzielte Denis Massold schon nach acht Minuten die Führung des Aufsteigers, aber Milan Burovac glich für den etablierten Klub zeitnah aus (22.). Dabei blieb es dann auch. Sonsbeck hat aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den Keller. Sportfreunde Baumberg – SV Sonsbeck 1:1

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Panagiotis Koukoulis, Patrick Jöcks (67. Sebastian Papalia), Louis Klotz, Milan Burovac, Baris Sarikaya, Kisolo Deo Biskup (17. Kosi Saka), Subaru Nishimura, Shunta Onishi (51. Robin Hömig), Al-Hassan Turay (58. Enes Topal) - Trainer: Salah El Halimi

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Robin Schoofs, Max Werner, Philipp Elspaß (71. Servet Furkan Aydin), Chong Johnny Lu, Sebastian Leurs, Luca Terfloth, Alexander Maas, Luca Janßen (88. Tobias Meier) (90. Marvin von Zabiensky), Klaus Keisers, Denis Massold (85. Maximilian Fuchs) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Denis Massold (8.), 1:1 Milan Burovac (22.)





________________ Brandner wird zum Matchwinner

Nach dem schlechten Saisonstart der SpVg Schonnebeck befindet sich das Team von Dirk Tönnies weiter im Aufwind. Ein Doppelpack von Robin André Brandner sorgt für einen durchaus überraschenden Sieg beim TVD Velbert, der seinen vierten Platz am Sonntag verlieren könnte. Schonnebeck hat nur noch fünf Punkte Rückstand auf den Kontrahenten. TVD Velbert – SpVg Schonnebeck 0:2

TVD Velbert: Robin Offhaus, Maik Bleckmann, Justin Härtel, Noah Korczowski, Jan Corsten, Jan-Steffen Meier (78. Marius Heck), Fabio di Gaetano (65. Florian Schikowski), Ishmael Schubert-Abubakari, Denzel Oteng Adjei, David Glavas, Björn Kluft (78. Jan Niklas Pia) - Trainer: Markus Braasch - Trainer: Marcel Bastians

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Georgios Ketsatis, Wilfried Sarr, Matthias Bloch, Thorben Kern, Tarkan Yerek (55. Nermin Badnjevic), Robin Andre Brandner, Kevin Kehrmann, Calvin Küper (85. Nils van den Woldenberg), Luca Nikolai, Kingsley Sinclair (72. Kevin Barra) - Trainer: Dirk Tönnies - Trainer: Ingo Christ

Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Robin Andre Brandner (57.), 0:2 Robin Andre Brandner (69.) ________________ Uerdingen nimmt Hürde Ratingen

Der KFC Uerdingen hat nach dem 0:2 in Hamborn eine Antwort gegeben und unter Interimstrainer Patrick Schneider gegen Ratingen 04/19 gewonnen. Kevin Weggen erzielte das Tor des Tages - und wie! Der Mittelfeldspieler schoss von der rechten Strafraumkante Richtung starkem Gäste-Keeper Luca Christian Fenzl, der bei diesem Flanken-Schuss-Gemisch chancenlos war. Der KFC war die überlegenere Mannschaft mit mehr Chancen, aber Ali Hassan Hammoud verpasste den Ausgleich nur um Zentimeter - Latte. So stellt der Absteiger den Rückstand von sieben Punkten auf Velbert wieder her, Ratingen hat mit nun 14 Punkten Abstand kaum Chancen mehr auf die Regionalliga. KFC Uerdingen 05 – Germania Ratingen 04/19 1:0

KFC Uerdingen 05: Robin Udegbe, Leonel Kadiata, Babacar M'Bengue, Philipp Meißner, Levan Kenia (87. Pascale Talarski), Alexander Lipinski, Kevin Weggen (75. Marcel Kretschmer), Kai-Bastian Evers, Maximilian Funk, Charles Atsina (59. Maik Odenthal), Shun Terada (67. Joshua Yeboah) - Trainer: Patrick Schneider

Germania Ratingen 04/19: Luca Christian Fenzl, Phil Spillmann, Luca Marcello Paura, Darko Tomic, Emre Demircan, Ali Can Ilbay, Pierre Nowitzki, Tom Hirsch (85. Yassin Merzagua), Moses Lamidi, Samed Yesil (66. Nabil Jaouadi), Ali Hassan Hammoud - Trainer: Martin Hasenpflug

Schiedsrichter: Tim Flores (Bocholt) - Zuschauer: 2011

Tore: 1:0 Kevin Weggen (56.) ________________ SSVg Velbert siegt souverän gegen Hamborn 07