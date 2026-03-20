Müde Nullnummer zwischen Bochum II und Sportfreunde Siegen

Der VfL Bochum II hat sich zuletzt ein wenig Luft im Abstiegskampf der Regionalliga West verschafft. Am Freitag warteten die Sportfreunde Siegen auf die Kicker von der Castroper. Am Samstag will Fortuna Köln den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Im Südstadion gastiert dann der SV Rödinghausen. Verfolger Rot-Weiß Oberhausen trifft auf den SC Wiedenbrück. Um den Anschluss kämpft der Wuppertaler SV gegen die Sportfreunde Lotte, die SSVg Velbert reist zum 1. FC Bocholt. Diese Spiele gibt es außerdem.
Keine Tore und folglich auch keinen Sieger gab es im Abendspiel der Regionalliga West zwischen der U23 des VfL Bochum und den Sportfreunden Siegen. Abtastend ging es für die Teams los, echte Torchancen ließen eine ganze Weile auf sich warten. Der Distanzschuss von Bochums Aurel Wagbe aus rund 25 Metern ging dann nur knapp drüber (31.), Paul Besong traf auf der Gegenseite nur das Außennetz (37.)., Noch weniger Offensivaktionen gab es nach der Pause. Auch der Platzverweis von Jamil Najjar und die entsprechende Unterzahl der Bochumer öffnete für die Gäste keine Tür und Tor. Letztlich blieb es in einem insgesamt mauen Spiel beim 0:0.
28. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SSVg Velbert
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Bonner SC
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Gütersloh
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen
