Differdingen unterlag Drita zum dritten Mal in Folge – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Müde Differdinger verpassen bessere Ausgangslage 2:1-Niederlage im Hinspiel der Playoffs zur Conference League Verlinkte Inhalte Conference League KF Drita Differdingen

Die Gäste starteten stark und hatten bereits in der 3.Minute eine große Torchance durch Abreu, der jedoch eine stramme Flanke nicht im Kasten unterbringen konnte. Drita dominierte das Geschehen in der Folge und kam nach 11 Minuten durch Dabiqaj zu einer guten Möglichkeit, doch sein Kopfball ging knapp am Tor vorbei.

Differdingen hatte fortan Schwierigkeiten, sich offensiv durchzusetzen und musste bis zur 21.' warten, um durch Kapitän Franzoni eine gefährliche Aktion zu verzeichnen, die jedoch vom Keeper pariert wurde. Nach intensiven Minuten war es nach einer halben Stunde schließlich jener Dabiqaj, der das 1:0 für Drita erzielte (30.'). Nach einem präzisen Zuspiel von der linken Grundlinie drosch er den Ball humorlos aus kurzer Distanz ins Netz. Nach der Halbzeitpause kam Differdingen mit frischem Elan zurück und erzielte in der 64.' durch Joker Buch, der kaum eine Minute nach seiner Einwechslung per Kopf traf, den Ausgleich zum 1:1. 👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels