Nach einer kräftezehrenden Woche verliert Beeck in Meerbusch. – Foto: Jens Terhardt

Müde Beine im Testspiel – Beeck 1:4 in Meerbusch Im sechsten Vorbereitungsspiel kassieren die Kleeblätter die erste Niederlage. „Wir waren müde in den Beinen und im Kopf“, bekennt FC-Coach Mike Schmalenberg. So geht es weiter für die Beecker. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Mittelrheinliga TSV Meerbus. Wegb.-Beeck

Vier Spiele in fünf Tagen hatte der FC Wegberg-Beeck ab Mitte der vergangenen Woche bestritten, dabei zum 14. Mal den Rurdorfer Sommercup gewonnen. Die Zeche dafür zahlten die Kleeblätter nun im Testspiel bei Niederrhein-Oberligist TSV Meerbusch: Auf dem Kunstrasenplatz der Theodor-Mostertz-Sportanlage in Lank-Latum verlor Beeck 1:4.

Mi., 06.08.2025, 19:30 Uhr TSV Meerbusch TSV Meerbus. FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck 4 1 Abpfiff Bereits nach einer guten halben Stunde lag der FC durch Tore von Vincent Boldt (7.) und zwei Mal Micah Cain (23./35.) 0:3 zurück. Marc Kleefisch sorgte mit seinem bereits zehnten Tor in der Vorbereitung für ein wenig Ergebniskosmetik (41.), ehe ausgerechnet Pablo Ramm, in der vergangenen Saison noch in Beecks Diensten, das Endresultat herstellte (54.).

Schlüsselspieler fehlen „Wir waren müde in den Beinen und auch im Kopf. Unsere Ballstafetten sind häufig ins Leere gegangen, so haben wir den Spielaufbau immer wieder abbrechen müssen. Dazu hatten wir so unsere Probleme mit den schnellen Meerbuscher Stürmern, waren nicht konzentriert, defensiv überhaupt nicht stabil und zudem in den Zweikämpfen nicht gallig genug“, urteilte Beecks Coach Mike Schmalenberg. Freilich sei Meerbusch, das bereits in einer Woche in die Meisterschaft starte, in der Vorbereitung eben auch schon viel weiter. „Und das hat man heute auch deutlich gesehen“, betonte der Trainer.