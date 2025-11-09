MTV zieht Hinrunden-Bilanz: Erste oben dabei, Zweite im Mittelfeld

Die Erste spielt in der Kreisklasse oben mit, die Zweite liegt im Mittelfeld der B-Klasse: Das Fazit der Diessener Herren für das Freiluft-Fußballjahr 2025 fällt alles in allem ordentlich aus.



„Wir haben mit beiden Mannschaften insgesamt eine ordentliche Hinrunde gespielt“, bilanziert Philipp Ropers, sportlicher Leiter beider Teams.



Die Erste Mannschaft hatte nach zwei deutlichen Erfolgen zu Beginn zwar eine kleine Schwächephase mit zwei Niederlagen in Folge, startete anschließend aber eine starke Serie mit insgesamt acht Partien ohne Niederlage. Die dritte Saisonniederlage konterte das Team mit einem Last-Minute-Sieg, bevor das letzte Spiel vor dem Winter den Wetter- und Platzbedingungen zum Opfer fiel.



Zur Winterpause liegt der MTV mit 29 Punkten und 43:18 Toren aus 14 Partien und einem Nachholspiel in der Hinterhand auf dem vierten Platz und so mit fünf anderen Vereinen in der großen Spitzengruppe. „Wir hatten mit der Ersten insgesamt eine gute Hinrunde, aber auch noch einige Punkte liegen lassen“, sagt Philipp Ropers, Spielertrainer der Ersten.



Die Zweite Mannschaft liegt in der B-Klasse 7 mit 16 Zählern und einem Torverhältnis von 18:24 aus 12 Partien auf dem siebten Rang im Mittelfeld der Liga mit viel Abstand nach unten und nach oben. „Wir hatten mit der Zweiten Höhen und Tiefen und wollen in der Rückrunde auf die guten Spiele aufbauen“, sagt Fabian Bootz, Trainer der Zweiten.



Nach einigen intensiven Monaten geht es nun nach einer Woche Pause mit freiwilligem Hallenkicken einmal pro Woche weiter. Am 20.12. spielt der MTV dann bei der Hallenmeisterschaft mit und am 03.02.2026 startet die Vorbereitung für die Punktspiele im neuen Jahr.



“Wir wollen mit der Ersten in der Kreisklasse weiter oben mitspielen und mit der Zweiten eine möglichst gute Rückrunde in der B-Klasse spielen“, erklärt Ropers.