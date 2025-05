MTV Wünsdorf erwartet im Verfolgerduell den Teltower FV

Schöneiche II tritt mit Rückenwind an: Zuletzt gelang ein 1:0-Auswärtssieg bei Grün-Weiß Union Bestensee, bei dem Dennis Behrendt den einzigen Treffer des Tages erzielte. Eisenhüttenstadt bezwang Guben Nord mit 3:1. Robert Glaser eröffnete früh, Daniel Friedrich traf doppelt. Im Hinspiel setzte sich Eisenhüttenstadt in einem spektakulären Spiel mit 4:2 durch – Ryszard Kupper erzielte damals einen Doppelpack.

Eintracht beeindruckte zuletzt mit einem 6:0-Erfolg in Müllrose, Luca Backhaus erzielte drei Treffer. Briesen bezwang Schulzendorf mit 2:1 – Jonas Noske entschied die Partie spät. Im Hinspiel siegte Briesen knapp mit 1:0 durch einen Treffer von Tom Jahnke. Beide Teams befinden sich in guter Form – Briesen kämpft um Platz zwei, Eintracht um die obere Tabellenhälfte.

Markendorf ist in Topform: Nach dem 4:0 in Niederlehme ist die Mannschaft top drauf. Bartosz Donigiewicz traf zuletzt doppelt, Dominik Wiktor Gaudyn und Maximilian Liersch erhöhten. Bestensee verlor mit 0:1 gegen Schöneiche. Das Hinspiel ging mit 5:1 überraschend deutlich an Bestensee – Dennis Steffen Gericke traf doppelt. Markendorf will die Revanche und sich weiter im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

