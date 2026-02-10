MTV Wünsdorf: „Das Spiel muss man einfach killen“

– Foto: Timo Babic/Verein

Platz sechs und 24 Punkte in der Landesklasse Ost – und trotzdem bleibt beim MTV Wünsdorf ein Gefühl von verpassten Chancen. Trainer Marcel Ciecelski spricht im FuPa-Teamcheck über Punktabzüge, ärgerliche Spiele und den klaren Anspruch, „jedes Spiel irgendwie auf unsere Seite zu ziehen“.

Tabellenplatz mit Sternchen: „Ein Stück weit verzerrt“ Marcel Ciecelski bewertet die Hinrunde des MTV Wünsdorf mit einem kleinen Rechenbeispiel. Zwar steht sein Team mit 24 Punkten auf Rang sechs, doch er betont: „Wir waren in den letzten Runden sicherlich etwas besser unterwegs, was die Punkteausbeute betrifft.“ Gleichzeitig sei die Tabelle „wettbewerbstechnisch ein Stück weit verzerrt“, da es Punktabzüge gegeben habe – „unter anderem auch wir“.

Seine Rechnung: „Das heißt, wir hätten drei Punkte mehr und wären auch auf Platz 5 mit 27 Punkten.“ Damit wäre der Trainer „grundsätzlich zufrieden“, doch das Wort „grundsätzlich“ steht bei ihm nicht zufällig. Denn Ciecelski weiß genau, wo sein Team unnötig liegen gelassen hat.

Ärger über verschenkte Spiele: „Das sind sechs Punkte“

Der MTV hat sich aus Sicht des Trainers in zwei bis drei Partien selbst um eine deutlich bessere Ausgangslage gebracht. Besonders schmerzt ihn die Partie in Großbeeren: „Wir haben mit 2:0 in Großbeeren geführt, das Spiel muss man einfach killen.“

Auch das Heimspiel gegen Briesen bleibt ihm negativ im Gedächtnis. Wünsdorf habe „ein sehr dominantes Spiel gegen Briesen zu Hause gezeigt, wo wir einfach auch die drei Punkte holen müssen“. Fazit: „Unglücklich für uns. Das sind sechs Punkte, die man hätte schon auf dem Konto mehr sehen können.“

Und wenn man diese Punkte addiert, wäre das Team sogar noch näher an der Spitze: „Und dann wären es real sogar 33.“ Genau das ist der Gedanke, der ihn ärgert: Die Ausgangslage hätte deutlich glänzender sein können.

Positive Entwicklung im Torverhältnis: „Vollkommen in Ordnung“

Trotz allem sieht Ciecelski klare Fortschritte im Vergleich zur Vorsaison. Besonders im Torverhältnis erkennt er eine Verbesserung: „Wir haben im Verhältnis zum letzten Jahr in der Hinrunde einfach mehr Tore geschossen und sogar weniger kassiert.“ Konkret spricht er von „sechs Tore weniger“ und „vier mehr geschossen“. Sein Urteil dazu: „Das ist vollkommen in Ordnung.“

Mit 46 Treffern gehört der MTV zu den offensivstärksten Teams der Liga – und mit 25 Gegentoren ist auch die defensive Bilanz stabil.

Vier Niederlagen als Warnsignal: „Relativ deutlich“

Doch es gibt auch eine Schattenseite der Hinrunde: „Auf der anderen Seite haben wir auch vier Niederlagen kassiert.“ Diese seien – „bis auf die Niederlage in Schulzendorf“ – „relativ deutlich“ gewesen.

Für die Rückrunde sieht Ciecelski hier einen klaren Ansatz: Man müsse die Mannschaft „vielleicht ein bisschen besser eingestellt“ bekommen und „einen entsprechenden Matchplan haben, um die Mannschaften dann eben auch zu ärgern“.

Der Anspruch bleibt dabei hoch: „Unser Anspruch ist und wird auch bleiben, jedes Spiel irgendwie auf unsere Seite zu ziehen und zu gewinnen.“ Für den Trainer steht fest: „Die Qualität ist da.“

Highlights der Hinrunde: „Ein richtiges Ausrufezeichen“

Trotz aller Kritik nennt Ciecelski auch Spiele, die ihn beeindruckt haben. „Positiv gesehen war das Spiel gegen Fürstenwalde. Da war es eine hervorragende Leistung.“

Besonders überraschend sei auch der Auftritt in Teltow gewesen: „Auch das Spiel in Teltow war uns selbst sehr überraschend.“ Dort habe man den Gegner „so richtig den Zahn gezogen“, wie er sagt – und mit dem „4:1 auswärts“ ein klares Zeichen gesetzt: „Das war schon ein richtiges Ausrufezeichen.“

Rückschläge, die gesessen haben: „Fünf Gegentore waren wir gar nicht gewohnt“

Nicht alles verlief jedoch stabil. Die Heimniederlage gegen Guben bleibt ein emotionaler Knackpunkt. „Das war dann natürlich nicht ganz so schön“, sagt Ciecelski. Seine Mannschaft sei „schon ausgekontert“ worden – und vor allem die Zahl habe ihn getroffen: „Fünf Gegentore waren wir bis dahin gar nicht gewohnt.“

Diese Partie habe sich spürbar auf die Statistik ausgewirkt: „Das hat dann auch in dieses Gegentorkonto so ein bisschen reingeschlagen.“

Auch die Auswärtsniederlage in Markendorf nennt er als unangenehmes Erlebnis: „Die war jetzt auch nicht so schön.“ Allerdings ordnet er sie ein – wegen „extremen Personalproblemen“.

Kaderbreite als entscheidender Faktor: „Das ist unsere Verantwortung“

Warum Wünsdorf nicht noch näher an die Spitzengruppe herangerückt ist, beantwortet Ciecelski deutlich. Ein zentrales Problem sei gewesen, dass dem Team die Breite gefehlt habe: „Das ist dann am Ende auch ein bisschen die Breite des Kaders.“

Zwar sei die Mannschaft „in der Spitze sehr gut besetzt“, doch „die könnte schon noch in der Qualität etwas besser sein“. Der Trainer weiß: Ausfälle treffen jede Mannschaft, „die muss man irgendwie kompensieren können“. Und wenn das nicht gelingt, „dann musst du dann auch mal Spiele verlieren beziehungsweise nicht gewinnen.“

Ein Satz wirkt dabei fast wie Selbstkritik: „Das ist unsere Verantwortung, da einfach besser aufgestellt zu sein.“

Liga stärker als im Vorjahr: „Ein Stück weit stärker geworden“

Ciecelski sieht die Gründe für die etwas geringere Punkteausbeute nicht nur im eigenen Team. Er betont, dass die Liga insgesamt an Qualität gewonnen habe. „Frankfurt ist schon ein sehr guter Aufsteiger“, sagt er. Außerdem sei „Fürstenwalde auch eine gute starke Mannschaft als Absteiger“.

Dazu komme eine hohe allgemeine Qualität: „Von dem her ist die Liga auch im Vergleich zum letzten Jahr stärker geworden.“ Genau das sei ein Faktor, warum man nicht so viele Punkte gesammelt habe wie in der Vorsaison.

Auch das Spiel in Großbeeren bewertet er rückblickend differenziert: Der Gegner habe „als Aufsteiger verdient den Punkt mitgenommen“. Wünsdorf sei „arg gebeutelt“ gewesen durch Personalprobleme. Zwar habe man „eine gute zweite Hälfte gespielt“, aber am Ende ehrlich festgestellt: „Dann haben wir es auch nicht verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen.“

Sein bitterer Satz bleibt dennoch: „Diese Spiele muss man dann halt, wenn man schon zweimal führt, einfach über die Runden bringen.“

Wintervorbereitung mit Hindernissen: „Weniger gut“

Die Vorbereitung auf die Rückrunde verläuft bislang alles andere als optimal. Ciecelski sagt klar: „Die Wintervorbereitung läuft weniger gut. Die Plätze waren gesperrt.“ Damit fallen auch Spiele aus.

Die Mannschaft müsse sich „Woche für Woche irgendwie im mentalen Training fit halten“. Es gehe um „Bewegung am Ball“, aber das sei zermürbend: „Und das schlaucht natürlich auch.“

Besonders schwer wiegt für ihn, dass draußen wichtige Trainingszeit verloren geht: „Da fehlen uns locker zwei Wochen.“ Hoffnung macht nur der Blick nach vorne: „In dieser Woche sollte es jetzt etwas besser werden.“

Bereits ausgefallen sind nach seinen Worten Testspiele – „am Wochenende war Siethen“ und auch „das Spiel gegen Rangsdorf ist ausgefallen“.

Geplante Testspiele: Trebbin und Wernsdorf als Standortbestimmung

Trotz der schwierigen Bedingungen hat der MTV Wünsdorf zwei Vorbereitungsspiele fest im Blick. Am 13.02. um 19 Uhr empfängt Wünsdorf den VfB Trebbin auf dem Wünsdorfer Kunstrasen.

Ein weiteres Testspiel ist für den 20.02. um 19.30 Uhr angesetzt: Dann geht es gegen „Frankonia Wernsdorf – ebenfalls in Wünsdorf. Für Ciecelski sind diese Partien wichtig, um nach Wochen ohne richtige Plätze wieder Rhythmus zu finden.

Kader bleibt stabil: „Keine Zugänge, Abgänge“ – bis auf Sonnenschein

„Veränderungen im Kader gibt es keine“, erklärt der Trainer. „Zur Winterpause gab es erstmal keine Zugänge und Abgänge.“

Allerdings nennt er eine Ausnahme: „Denny Sonnenschein ist zum VfB Trebbin gewechselt. Jetzt im Winter.“ Abgesehen davon bleibt laut Ciecelski „alles beim Alten“.

Ziele für die Rückrunde: „So viele Punkte wie möglich“

Ciecelski macht keinen Hehl daraus, dass Wünsdorf mit einem klaren Anspruch in die zweite Saisonhälfte geht. „Wir werden versuchen, in der Rückrunde auch alle Spiele in irgendeiner Form für uns zu gestalten“, sagt er. Bedeutet: „Wir wollen die Spiele natürlich gewinnen.“

Er bleibt aber realistisch: „Ob es das gelingt, ist eine andere Frage.“ Entscheidend sei, „so viele Punkte wie möglich“ zu sammeln – und „zumindest im oberen Drittel“ zu bleiben.

Das Ziel lautet damit klar: „Konstant dazu punkten.“

Alles hängt am Personal: „Dann sind wir auch in jeder Zeit in der Lage“

Der Trainer weiß, wie schnell sich die Lage ändern kann. „Das wird auch nach wie vor daran liegen, welches Personal zur Verfügung steht.“ Und vor allem: „Wie verletzungsfrei man am Ende bleibt.“

Denn wenn Wünsdorf komplett ist, sei alles möglich: „Wenn wie gesagt alle Mann an Bord sind, dann sind wir auch in jeder Zeit in der Lage, egal welchen Gegner in dieser Liga zu schlagen.“

Doch die Warnung folgt sofort: „Sollte das nicht der Fall sein. Kann man halt auch gegen so gut wie jeden Gegner ein Spiel verlieren.“ Für Ciecelski macht genau das den Reiz aus: „Das ist auch das was die Liga in der Saison nochmal ein Stück weit stärker macht.“

Ausblick mit Maßstab: „Wenn wir am Ende wieder 24 oder 27 Punkte holen“

Auch beim Blick auf die Rückrunde bleibt Ciecelski in Zahlen. „Wenn wir am Ende wieder 24 oder 27 Punkte holen sollten, stehen wir dann mit 54 am Ende eigentlich ganz gut da.“

Ein paar Punkte mehr wären natürlich das Optimum: „Wenn es ein paar Punkte mehr sind, sehr gut. Dann ist es eine tolle und richtig gute Saison.“

Doch selbst ein kleiner Rückschritt würde für ihn nicht den Untergang bedeuten: „Wenn es weniger ist, ist es eine Saison mit der man im Großen und Ganzen zufrieden sein kann.“ Sein Fazit bleibt sachlich, aber klar: „Nicht mehr und auch nicht wirklich weniger.“