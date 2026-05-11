MTV Wolfenbüttel verliert Suckel Nach fünf Jahren an der Meesche verabschiedet sich Steffen Suckel aus beruflichen Gründen von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der MTV Wolfenbüttel muss kurz vor Saisonende einen personellen Einschnitt verkraften: Steffen Suckel verlässt den Klub und schließt sich in der kommenden Spielzeit dem SV Fortuna Lebenstedt an. Der Defensivspieler tritt aus beruflichen Gründen kürzer.

Mit Steffen Suckel verliert der MTV Wolfenbüttel einen Spieler, der über Jahre hinweg feste Größe im Kader war. Der 28-Jährige war seit seinem Wechsel im Sommer 2021 vom VfV Borussia 06 Hildesheim ein verlässlicher Bestandteil der Mannschaft. Insgesamt absolvierte Suckel 123 Pflichtspiele für die Lessingstädter, darunter Einsätze in der Landesliga und der Oberliga Niedersachsen. Besonders in der Defensive und im defensiven Mittelfeld galt er als vielseitig einsetzbare Stütze, die dem Team Struktur und Stabilität verlieh.

Berufliche Prioritäten und Rückkehr in die Heimat Der Abschied erfolgt nicht aus sportlichen, sondern aus beruflichen Gründen. Suckel entscheidet sich bewusst dafür, künftig etwas kürzerzutreten und wieder für seinen Heimatverein SV Fortuna Lebenstedt aufzulaufen. Für den MTV Wolfenbüttel bedeutet der Abgang den Verlust eines erfahrenen Spielers mit hoher Konstanz und Identifikation. Der Verein bedankte sich entsprechend für die gemeinsame Zeit und würdigte die Verdienste des Defensivspielers in den vergangenen fünf Jahren.