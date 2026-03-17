MTV Wolfenbüttel verlängert mit Güven und Halimi

Der MTV Wolfenbüttel hat zwei wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Wie Co-Trainer und Sportlicher Leiter Michael Nietz mitteilte, verlängerten Torhüter Direnc Güven und Innenverteidiger Blerian Halimi ihre Verträge beim Fußball-Oberligisten vorzeitig.
Güven war im vergangenen Sommer vom Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg zum MTV zurückgekehrt. Der Torwart fällt derzeit allerdings aufgrund eines Muskelbündelrisses aus. Dennoch bekannte sich der Verein frühzeitig zum Torhüter. „Ich freue mich natürlich, dass man mit mir verlängern möchte, und bedanke mich für das Vertrauen bei allen Verantwortlichen“, erklärte Güven. Er fühle sich im Team sehr wohl, weshalb ihm die Entscheidung leicht gefallen sei. Zugleich arbeite er intensiv an seinem Comeback und hoffe, bald wieder auf dem Platz stehen zu können.
Auch Halimi bleibt Teil der Mannschaft. Der Innenverteidiger zählt im Abwehrzentrum zu den konstanten Leistungsträgern und soll weiterhin eine tragende Rolle in der Defensive des Aufsteigers einnehmen.
Der MTV belegt in der Oberliga Niedersachsen derzeit nach 20 Spieltagen mit 20 Punkten den 13. Tabellenplatz. Als Aufsteiger bewegt sich die Mannschaft damit im unteren Tabellenbereich, allerdings mit Abstand zu den Abstiegsrängen. Die Verantwortlichen setzen dennoch frühzeitig auf Kontinuität im Kader.
„Wir freuen uns sehr, dass Direnc und Blerian weiterhin für unseren MTV auflaufen und Teil unserer Mannschaft bleiben“, erklärte Nietz. Mit den Vertragsverlängerungen setzt der Verein ein erstes personelles Signal für die kommende Spielzeit.