MTV Wolfenbüttel verabschiedet drei Spieler zum Saisonende

Der MTV Wolfenbüttel muss zur kommenden Saison drei weitere Abgänge verkraften. Mit Eric Hammer, Ömer Güzel und Noah Mook verlassen drei Spieler den Oberliga-Kader der Lessingstädter nach dem Ende der Spielzeit. Wohin ihre sportlichen Wege führen werden, steht bislang noch nicht fest. Besonders bei Eric Hammer sind die Gründe für den Abschied klar definiert. Der 20-jährige Rechtsverteidiger hat sich für eine Laufbahn bei der Bundeswehr entschieden und beginnt Anfang Juli seine Grundausbildung in Munster. Aufgrund der langfristigen Verpflichtung wäre eine regelmäßige Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb nicht mehr möglich gewesen.

Hammer gehörte bereits in der Landesliga-Saison zum Kader der ersten Mannschaft und absolvierte dort elf Einsätze. In der zurückliegenden Oberliga-Spielzeit wurde er allerdings immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Nach Einsätzen gegen den TSV Wetschen und den SV Holthausen Biene verhinderten vor allem anhaltende Oberschenkelprobleme weitere Spielzeiten in der Rückrunde. Güzel sammelt Oberliga-Erfahrung zwischen den Pfosten Auch Torhüter Ömer Güzel verlässt den Verein nach nur einer Saison im Herrenbereich. Der Schlussmann war im vergangenen Sommer aus der eigenen U19 aufgerückt und erhielt früh Vertrauen auf Oberliga-Niveau.