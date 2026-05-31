MTV Wolfenbüttel verabschiedet drei Spieler zum Saisonende

Der MTV Wolfenbüttel muss zur kommenden Saison drei weitere Abgänge verkraften. Mit Eric Hammer, Ömer Güzel und Noah Mook verlassen drei Spieler den Oberliga-Kader der Lessingstädter nach dem Ende der Spielzeit. Wohin ihre sportlichen Wege führen werden, steht bislang noch nicht fest.
Besonders bei Eric Hammer sind die Gründe für den Abschied klar definiert. Der 20-jährige Rechtsverteidiger hat sich für eine Laufbahn bei der Bundeswehr entschieden und beginnt Anfang Juli seine Grundausbildung in Munster. Aufgrund der langfristigen Verpflichtung wäre eine regelmäßige Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb nicht mehr möglich gewesen.
Hammer gehörte bereits in der Landesliga-Saison zum Kader der ersten Mannschaft und absolvierte dort elf Einsätze. In der zurückliegenden Oberliga-Spielzeit wurde er allerdings immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Nach Einsätzen gegen den TSV Wetschen und den SV Holthausen Biene verhinderten vor allem anhaltende Oberschenkelprobleme weitere Spielzeiten in der Rückrunde.
Güzel sammelt Oberliga-Erfahrung zwischen den Pfosten
Auch Torhüter Ömer Güzel verlässt den Verein nach nur einer Saison im Herrenbereich. Der Schlussmann war im vergangenen Sommer aus der eigenen U19 aufgerückt und erhielt früh Vertrauen auf Oberliga-Niveau.
In seiner Premierensaison kam Güzel auf 16 Ligaeinsätze und stand zudem in der ersten Runde des Niedersachsenpokals gegen den TuS Bersenbrück zwischen den Pfosten. Besonders bemerkenswert: Insgesamt drei Elfmeter konnte der junge Torwart im Verlauf der Saison parieren und damit mehrfach seine Qualitäten unter Beweis stellen.
Mook verlässt den Verein nach erstem Herrenjahr
Ebenfalls aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft aufgerückt war Mittelfeldspieler Noah Mook. Der Nachwuchsspieler sammelte in seinem ersten Herrenjahr wertvolle Erfahrungen im Oberliga-Kader von Trainer Deniz Dogan.
Seinen einzigen Startelfeinsatz absolvierte Mook im Hinspiel gegen den TSV Wetschen, als er über die volle Distanz auf dem Feld stand. Darüber hinaus kam der Mittelfeldspieler überwiegend zu Kurzeinsätzen.
Mit dem Abschied des Trios verliert der MTV drei junge Spieler, die unterschiedliche Rollen im Kader eingenommen haben. Der Verein bedankte sich für deren Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschte Eric Hammer, Ömer Güzel und Noah Mook für ihren weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute.