– Foto: Andreas Santner

MTV Wolfenbüttel trauert um Gerhard Beinsen Früherer stellvertretender Abteilungsleiter verstorben

Der MTV Wolfenbüttel trauert um Gerhard Beinsen, der am 28. Oktober im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Der langjährige Funktionär war über viele Jahre hinweg eine prägende Persönlichkeit der Fußballabteilung und insbesondere für die erste Mannschaft der Meesche-Kicker verantwortlich.

Beinsen wirkte zunächst als stellvertretender Abteilungsleiter unter Bernd von Sarközy, später ab 2011 unter Wolfgang Hintze. Bis 2019 kümmerte er sich mit großer Verlässlichkeit um die Belange der ersten Mannschaft. Vom FC Pfeil Broistedt zum MTV gekommen, ließ er sich schnell für die Wolfenbütteler begeistern und engagierte sich über viele Jahre hinweg im Hintergrund. Der damalige Vereinsvorsitzende Klaus Dünwald erinnert sich an Beinsen als einen ruhigen, aber einflussreichen Gestalter: Er sei „der zweite Mann“ gewesen, der „in aller Ruhe die Fäden gezogen und mit seiner souveränen Art die Entwicklung des Teams, der Spieler und der Fußballabteilung mit vorangetrieben“ habe. Für den früheren Gewerkschaftler findet Dünwald ausschließlich anerkennende Worte: „Gerhard war ein sehr fairer Sportsmann, den wir als seriösen Partner sehr geschätzt haben. Ich möchte mich für die vielen ehrenamtlichen Jahre bei uns bedanken, in denen er positiv in unserer Fußballabteilung gewirkt hat.“

Auch Michael Nietz, heutiger Co-Trainer und Sportkoordinator des MTV, reagierte betroffen auf die Nachricht vom Tod Beinsens. „Es ist traurig, dass Gerhard von uns gegangen ist. Wir hatten ein super Verhältnis, er war ein toller Mensch, der mich auch nach seiner Zeit beim MTV mal zu meinem Geburtstag angerufen hat“, sagt Nietz. Beinsen habe zudem maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass Nietz zur Saison 2014/15 die Nachfolge von Peter Lux als Trainer antrat – durch mehrere persönliche Gespräche und großes Vertrauen. Dem schließt sich Philip Eitel, heutiger Sicherheitsbeauftragter der MTV-Kicker, an. „Gerhard war ein Top-Mensch, der viel Engagement gezeigt und seine guten Kontakte, etwa zu Eintracht Braunschweig, für seine Arbeit beim MTV genutzt hat.“ Eitel arbeitete als damaliges Mitglied des Fußballvorstandes eng mit Beinsen zusammen, kümmerte sich gemeinsam mit ihm um Verträge von Spielern und Trainern und pflegte auch privat Kontakt zu dem früheren Mitglied des VW-Betriebsrates. „In letzter Zeit hatte ich aber länger nichts von Gerhard gehört und habe dann von einem gemeinsamen Bekannten von seinem Tod erfahren“, berichtet Eitel.