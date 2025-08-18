MTV Wolfenbüttel stürmt auf Platz zwei – 3:1-Sieg in Spelle

Der MTV Wolfenbüttel bleibt auch nach dem zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen ungeschlagen und darf sich über einen perfekten Saisonstart freuen. Beim ambitionierten SC Spelle-Venhaus setzten sich die Meesche-Kicker mit 3:1 (0:0) durch – ein hart erkämpfter Sieg, der den Aufsteiger auf Platz zwei der Tabelle katapultiert.

Schon in der Anfangsphase zeigte der MTV, dass er mutig auftreten wollte. Die Dogan-Elf hatte zwei, drei klare Gelegenheiten, ließ diese aber ungenutzt. Auf der Gegenseite kam Spelle nach einem Konter und einer Ecke zu einem Elfmeter, den die Gastgeber jedoch vergaben. Fast im Gegenzug erhielt auch Wolfenbüttel einen Strafstoß nach Handspiel – doch auch hier blieb das Glück aus. So ging es torlos, aber hochintensiv in die Pause.

Nach Wiederbeginn behielt der MTV den Vorwärtsgang bei. In der 63. Minute belohnte sich die Elf erstmals: Marvin Oktay brachte Wolfenbüttel nach einem Angriff über die rechte Seite mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später schlug Spelle zurück: Joker Steffen Wranik glich zum 1:1 aus.

Die Partie blieb dramatisch, ehe der zweite Elfmeter des Abends die Entscheidung einleitete. Kapitän Nils Göwecke verwandelte in der 76. Minute sicher zum 2:1.

Abou-Raya setzt den Schlusspunkt

Spelle drängte in der Schlussphase trotz Unterzahl noch einmal vehement auf den Ausgleich, doch der MTV verteidigte leidenschaftlich und lauerte auf Konter. In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Hadi Abou-Raya nach einem schnellen Gegenstoß für den umjubelten 3:1-Endstand.

Trainer Deniz Dogan zeigte sich erleichtert: „Das war ein sehr dramatisches Spiel, Spelle war mit langen Bällen und Kontern brandgefährlich. Aber wir haben es geschafft, den Ball in unseren Reihen zu halten und uns am Ende durchzusetzen. Der Sieg ist verdient, auch wenn es ein sehr hartes Stück Arbeit war.“ Und: "Ich glaube, für die Zuschauer war das schon ein Spektakel."

Tabelle (Spitzengruppe)

SV Meppen II – 6 Punkte – 6:2 Tore MTV Wolfenbüttel (Auf) – 6 Punkte – 5:2 Tore SV Wilhelmshaven – 4 Punkte – 2:0 Tore

Fazit: Zwei Spiele, zwei Siege – der MTV Wolfenbüttel hat sich mit seinem furiosen Start eindrucksvoll in der Oberliga Niedersachsen zurückgemeldet. Spätestens jetzt dürfte klar sein, dass der Aufsteiger mehr als nur ein Punktelieferant ist.

SC Spelle-Venhaus – MTV Wolfenbüttel 1:3

SC Spelle-Venhaus: Mattis Niemann, Leon Dosquet, Janik Jesgarzewski, Jost Krone (85. Jan-Luca Ahillen), Jan-Hubert Elpermann, Anton Popov (80. Elias Strotmann), Jan Popov, Niklas Oswald (81. Luca Tersteeg), Marvin Kehl (67. Steffen Wranik), Felix Golkowski, Tom Winnemöller - Trainer: Henry Hupe

MTV Wolfenbüttel: Ömer Güzel, Steffen Suckel, Blerian Halimi, Fabian Henke, Felix Lange, Andre Linek (72. Lasse Homann), Nils Göwecke, Marvin Oktay (89. Yannick Könnecker), Maximilian Moslener (68. Hadi Abou-Raya), Konrad Vollbrecht (76. Jonas Klöppelt), Ben Böder - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz

Schiedsrichter: Leo Heckmann - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Marvin Oktay (63.), 1:1 Steffen Wranik (67.), 1:2 Nils Göwecke (76. Foulelfmeter), 1:3 Hadi Abou-Raya (90.+4)