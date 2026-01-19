MTV Wolfenbüttel startet unter Flutlicht

Auch Kapitän Nils Göwecke war erstmals wieder dabei, nachdem er einen Tag zuvor aus seinem Mexiko-Urlaub zurückgekehrt war.
Zahlreiche Ausfälle prägen den Kader
Nicht zur Verfügung standen Eike Binder (Universität), Janosch-Paul Bauer, Johannes Patz (krank), Oliwier Bosacki (Seminar) und Eric Hammer, der parallel mit der zweiten Mannschaft beim Elm-Asse-Cup in Sickte im Einsatz war und dort als Gruppensieger die Endrunde erreichte.
Weiterhin fehlen der langzeitverletzte Ludwig Vollbrecht sowie Steffen Suckel, der sich Anfang Dezember beim 1:1 gegen den Lüneburger SK Hansa eine Bänderdehnung zugezogen hatte und noch mindestens zwei Wochen pausieren muss.
Auch Konrad Vollbrecht bleibt vorerst außen vor. Der Offensivspieler laboriert seit Oktober an Leistenproblemen, trainierte am Freitag überwiegend individuell und wird sich in den kommenden Tagen einer weiteren MRT-Untersuchung unterziehen.
Athletik, Passspiel und Spielformen
Nach einem gemeinsamen Aufwärmprogramm folgten mehrere Stationen mit Stabilisations- und Kraftübungen, darunter Liegestütze und Planks. Anschließend verlagerte sich der Schwerpunkt auf das Passspiel, ehe ein Trainingsspiel von Sechzehner zu Sechzehner den Abschluss bildete.
Dogan setzt auf Weiterentwicklung
Trainer Deniz Dogan zeigte sich mit dem Auftakt auf dem Großfeld zufrieden: „Ich habe mich sehr gefreut, dass wir als Mannschaft zusammen waren und auf einem Großfeld Fußball spielen konnten. Die Jungs haben es gut gemacht und gut mitgezogen.“
Inhaltlich will der Coach in den kommenden Wochen vor allem an der Spielidee feilen. „Wir wollen unsere Abläufe weiter forcieren und verbessern. Dazu gehören auch Veränderungen in der Arbeit gegen den Ball, im Gegenpressing und im Zweikampfverhalten“, erklärte der Ex-Profi.
Intensiver Vorbereitungsplan
Für die Wintervorbereitung sind drei bis vier Einheiten pro Woche angesetzt. Ergänzend wird das Team regelmäßig im Fitnessstudio an seiner Athletik arbeiten. Ziel ist es, rechtzeitig zum Start der Rückrunde sowohl körperlich als auch spielerisch optimal vorbereitet zu sein – mit Blick auf die Mission Klassenerhalt in der Oberliga.