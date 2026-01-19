MTV Wolfenbüttel startet unter Flutlicht

Auch Kapitän Nils Göwecke war erstmals wieder dabei, nachdem er einen Tag zuvor aus seinem Mexiko-Urlaub zurückgekehrt war. Zahlreiche Ausfälle prägen den Kader Nicht zur Verfügung standen Eike Binder (Universität), Janosch-Paul Bauer, Johannes Patz (krank), Oliwier Bosacki (Seminar) und Eric Hammer, der parallel mit der zweiten Mannschaft beim Elm-Asse-Cup in Sickte im Einsatz war und dort als Gruppensieger die Endrunde erreichte.

Weiterhin fehlen der langzeitverletzte Ludwig Vollbrecht sowie Steffen Suckel, der sich Anfang Dezember beim 1:1 gegen den Lüneburger SK Hansa eine Bänderdehnung zugezogen hatte und noch mindestens zwei Wochen pausieren muss. Auch Konrad Vollbrecht bleibt vorerst außen vor. Der Offensivspieler laboriert seit Oktober an Leistenproblemen, trainierte am Freitag überwiegend individuell und wird sich in den kommenden Tagen einer weiteren MRT-Untersuchung unterziehen.