MTV Wolfenbüttel setzt Ausrufezeichen gegen Oberligisten

– Foto: Daniel Salinger

Der MTV Wolfenbüttel hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den klassenhöheren Oberligisten SSV Vorsfelde gewann der Landesligist mit 2:0. Beide Treffer fielen bereits im ersten Durchgang.

Der MTV Wolfenbüttel hat den zweiten Härtetest der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Gegen den SSV Vorsfelde, der als Aufsteiger in der Oberliga antritt, präsentierte sich die Mannschaft über weite Strecken diszipliniert und nutzte ihre Chancen konsequent. Bereits vor der Pause stellte der Landesligist die Weichen auf Sieg.

Für die Führung sorgte Jonas Klöppelt, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte und den MTV früh in Front brachte. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Hadi Abou-Raya auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft damit eine komfortable Ausgangslage für die zweite Halbzeit.