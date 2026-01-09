MTV Wolfenbüttel marschiert souverän in die Endrunde

Der MTV Wolfenbüttel hat bei der 37. inoffiziellen Hallenfußball-Stadtmeisterschaft eindrucksvoll seine Ambitionen untermauert. In der Vorrunde der Gruppe A feierten die Meesche-Kicker fünf Siege aus fünf Spielen und qualifizierten sich mit einem Torverhältnis von 33:2 souverän für die Endrunde am Samstag.

Zum Auftakt setzte sich der Oberligist deutlich mit 10:0 gegen den TSV Leinde durch. Es folgte ein 8:0-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des BV Germania Wolfenbüttel, ehe auch der SV Fümmelse beim 4:1 keine ernsthafte Hürde darstellte. Gegen den FC Arminia Adersheim gewann der MTV mit 6:1, den Schlusspunkt setzte ein klarer 5:0-Sieg gegen den ESV Wolfenbüttel.

Offensivpower auf breiter Basis

Besonders die Offensive präsentierte sich in Torlaune. Hannes Joppich und Jonas Klöppelt waren mit jeweils neun Treffern die erfolgreichsten Torschützen des MTV. Dahinter reihten sich Phil Brand und Johannes Patz mit jeweils vier Toren ein. Eric Hammer traf doppelt, zudem trugen sich Eike Binder, Yannick Könnecker, Maximilian Moslener, Hadi Abou-Raya und André Linek jeweils einmal in die Torschützenliste ein.