MTV Wolfenbüttel lockt Hochkaräter – Härtetest für Oberliga-Neuling

Ferien? Für die Fußballer des MTV Wolfenbüttel sind das nur ein paar kurze Tage am Baggersee. Bereits am Dienstag, 24. Juni 2025, ruft Trainer X sein Team auf die Meesche und läutet damit die vielleicht spannendste Vorbereitung ein, die der Klub seit Jahren erlebt hat. Denn die Gegnerliste liest sich wie ein sportliches „Who’s who“ von der 3. Liga bis zur Kreisliga – ein stählernes Programm für einen frischgebackenen Oberligisten.

Gleich zwei echte Kracher stechen heraus: Nur 24 Stunden nach Vallstedt wartet mit dem TSV Havelse ein etablierter Drittligist – eine Partie, in der der MTV zeigen kann, ob er das Tempo der überregionalen Bühne schon mitgehen kann. Kaum Zeit zum Durchatmen bleibt, bis am 4. Juli Regionalligist HSC Hannover auf die Meesche kommt. Abschluss und womöglich größter Prüfstein der harten Sommertour ist am 19. Juli der FSV Schöningen, der erst vor wenigen Wochen den Sprung in die Nord-Staffel der Regionalliga geschafft hat.

„Wir wollen bewusst an unsere Grenzen gehen“, sagt Coach X. „Nur so sehen wir, wo wir noch nachjustieren müssen, gerade gegen Teams, die zwei Klassen höher spielen.“