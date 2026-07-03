MTV Wolfenbüttel II vermeldet vier Neuzugänge

Der MTV Wolfenbüttel II hat seine ersten personellen Entscheidungen für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Gleich vier Neuzugänge schließen sich dem Bezirksligisten an: Nils Göwecke, Mark Philip Wolf, Sören Jansen und Niklas Kühle werden künftig für die zweite Mannschaft des MTV auflaufen.
Göwecke wechselt aus der eigenen ersten Herren in die „Zwote“. Auch Wolf kommt aus der ersten Mannschaft und verstärkt damit ebenfalls den Kader des Bezirksligisten. Dazu stößt Jansen vom Vizemeister TSG Bad Harzburg zum MTV Wolfenbüttel II. Kühle schließt sich der Mannschaft vom FC Germania Bleckenstedt an.
Mit dem Quartett erweitert der MTV Wolfenbüttel II seinen Kader frühzeitig für die kommende Spielzeit. In der Vereinsmitteilung begrüßte der Klub die vier Spieler an der Meesche und wünschte ihnen einen guten Start, erfolgreiche Spiele sowie eine verletzungsfreie Saison.