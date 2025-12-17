MTV Wolfenbüttel II überzeugt beim RWS Cup in Peine

Der Bezirksligist MTV Wolfenbüttel II hat beim RWS Cup in Peine ein sportlich wie spielerisch starkes Wochenende hingelegt. Trainer Murat Güzel bewertete den Turnierauftritt seiner Mannschaft als besonders bemerkenswert, da parallel Mannschaftsfahrten der ersten und zweiten Herren stattfanden und das Team mit einem sehr jungen Kader antrat. Das Durchschnittsalter lag bei 19,6 Jahren.

In der Qualifikationsrunde am Samstag präsentierte sich der MTV von Beginn an reif und strukturiert. Mit sauberem Passspiel, hoher technischer Qualität und guter Raumaufteilung erspielte sich die Mannschaft vier Siege und ein Unentschieden. Erfolgreich waren die Wolfenbütteler gegen Takva Peine (4:2, 5. Platz Kreisliga Peine), GW Vallstedt (8:1, 3. Platz Kreisliga Peine), TSV RW Schwicheldt (2:1, 14. Platz Bezirksliga Braunschweig 2) und den SV Lengede (4:0, 15. Platz Landesliga Braunschweig). Hinzu kam ein 2:2 gegen Concordia Hildesheim (2. Platz Kreisliga Hildesheim). Neben den Ergebnissen setzte das Team dabei mehrere spielerische Ausrufezeichen.

Am Sonntag knüpfte der MTV in der Hauptrunde an die gezeigten Leistungen an. Gegen TSV RW Schwicheldt (3:1), den VfB Peine (8:1, 13. Platz Bezirksliga Braunschweig 2) und Arminia Vöhrum (5:1, 10. Platz Kreisliga Peine) kontrollierte die Mannschaft die Spiele, ließ den Ball gut laufen und nutzte ihre Chancen konsequent.

Das Halbfinale gegen den Landesligisten Ochtersum entwickelte sich zu einer intensiven und ausgeglichenen Partie. Nach einem 3:3, bei dem der MTV kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen musste, fiel die Entscheidung im Neunmeterschießen. Dort avancierte der Wolfenbütteler Torwart mit zwei Paraden zum entscheidenden Faktor und sicherte den Finaleinzug.

Im Endspiel gegen Arminia Vöhrum zeigte sich der MTV Wolfenbüttel II laut Güzel „sehr fokussiert und klar in den Abläufen“. Mit Tempo, Technik und Spielfreude gewann das Team verdient mit 3:1. Als Lohn gab es für die junge Truppe den Siegerpokal, den Wanderpokal sowie eine Siegprämie von 1.000 Euro.

Besonders positiv fiel das Feedback von Turnierleitung, Zuschauern und Gegnern aus. Der faire, saubere und technisch anspruchsvolle Hallenfußball der Wolfenbütteler wurde mehrfach hervorgehoben. Für Trainer Güzel war der Turniersieg damit nicht nur sportlich erfolgreich, sondern auch „eine starke Werbung für den Fußball, den wir beim MTV spielen wollen“.