MTV Wolfenbüttel II setzt Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen

Bereits in der fünften Minute brachte Oliwier Bosacki die Gäste in Front, ehe derselbe Spieler nach 21 Minuten auf 2:0 erhöhte. Salzdahlum verkürzte kurz vor der Pause durch Phil Syfus auf 1:2 (45.), doch die Gäste ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen.
Bosacki überragt mit drei Treffern
Nach dem Seitenwechsel stellte Liam Freitag in der 54. Minute den alten Abstand wieder her. In der Folge kontrollierte Wolfenbüttel das Spielgeschehen und ließ den Gastgebern kaum Möglichkeiten zur Entfaltung. Den Schlusspunkt setzte erneut Bosacki, der in der 82. Minute seinen dritten Treffer erzielte und damit den 4:1-Endstand herstellte.
Die Gäste überzeugten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und hielten den Gegner über weite Strecken konsequent vom eigenen Tor fern. Für Wolfenbüttel geht es bereits in wenigen Tagen mit dem nächsten Spiel weiter, während Salzdahlum trotz engagierter Phasen nur begrenzt Zugriff auf die Partie fand.
MTV Salzdahlum – MTV Wolfenbüttel II 1:4
MTV Salzdahlum: Julian Lips (58. Konstantin Täubert), Yannis Krüger, Julian Scheer, Judi Hamko, Thore Oehlmann (74. Abolfazl Barati), Phil Cavelmann (82. Lennart Kappei), Phil Syfus, Nick Schumacher, Jone-Paul Schönke (58. Moritz Schäfer), Niklas Wittchen, Paul Jonathan Taege (68. Meikel-Damian Vollmers) - Spielertrainer: Julian Scheer - Trainer: Jens Hueske
MTV Wolfenbüttel II: Benjamin Pampus, Paul Schöngart, Steffen Bischoff, Noah Schöngart (85. Tim Knobloch), Stefan Heidebroek, Philip Thiele, Manuel Straube (68. Paul Wolf), Liam Freitag (82. Jasper Schmiedel), Janosch-Paul Bauer, Oliwier Bosacki (85. Jasper Hinrich Jörß), Silvan-Angelo Modemann (68. Patrick Kistner) - Trainer: Murat Güzel
Schiedsrichter: Alexander Großer (Braunschweig)
Tore: 0:1 Oliwier Bosacki (5.), 0:2 Oliwier Bosacki (21.), 1:2 Phil Syfus (45.), 1:3 Liam Freitag (54.), 1:4 Oliwier Bosacki (82.)