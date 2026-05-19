MTV Wolfenbüttel II krönt starke Rückserie mit der Meisterschaft

Der MTV Wolfenbüttel II hat sich am 28. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 3 gesichert. Beim 4:1-Erfolg gegen den VfL Salder überragte einmal mehr Janosch-Paul Bauer mit vier Toren. Trotz großer Feierlichkeiten bleibt allerdings ein kleiner Wermutstropfen.
Der Jubel auf dem Meesche-B-Platz kannte am Sonntag keine Grenzen. Mit einem überzeugenden 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen den VfL Salder machte der MTV Wolfenbüttel II die Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 3 perfekt – und das bereits zwei Spieltage vor Saisonende.
Im Mittelpunkt stand dabei erneut Janosch-Paul Bauer. Der Offensivspieler drehte die Partie nach dem frühen Rückstand der Gäste in der 11. Minute praktisch im Alleingang und erzielte sämtliche vier Treffer der Wolfenbütteler. Mit inzwischen 42 Saisontoren steuert der 24-Jährige zudem klar auf die Torjägerkanone zu. Bereits eine Woche zuvor hatte Bauer beim 8:2-Erfolg gegen den VfL Oker fünfmal getroffen.
Interimstrainer Joscha Plünnecke zeigte sich nach dem Abpfiff auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de tief bewegt. „Mir fehlen ein bisschen die Worte, ich muss das erst mal sacken lassen“, sagte der 35-Jährige mehrere Stunden nach Spielende. Besonders die Entwicklung seiner Mannschaft in der Rückrunde beeindruckte ihn nachhaltig. Seit seiner Übernahme im Winter holte der MTV II starke 30 Punkte aus zwölf Spielen.
Für Plünnecke war der Titelgewinn vor allem eine Frage der Mentalität. „Menschlich und mental war das eine krasse Rückserie von der Mannschaft, das war der absolute Wahnsinn“, erklärte der Coach. Zwar sehe er sein Team auch fußballerisch als das stärkste der Liga, ausschlaggebend sei jedoch etwas anderes gewesen: „Der Grund, warum wir Erster geworden sind, waren die Mentalität und die mannschaftliche Geschlossenheit.“
Nach dem Schlusspfiff verwandelte sich die Meesche in eine blau-rote Partyzone. Die Mannschaft feierte in eigens angefertigten Meistershirts, zündete Rauchbomben vor der Tribüne und ließ ihren Trainer hochleben. Fast der komplette Kader blieb bis in den Abend zusammen.
„Die Stimmung hier war überragend“, sagte Plünnecke. „Abgesehen von ein bis zwei Jungs waren alle Spieler noch da, haben gefeiert und waren super drauf. Das zeigt auch diese mannschaftliche Geschlossenheit.“
Der Trainer richtete zudem einen ausdrücklichen Dank an das Umfeld des Vereins. „Die Erste Herren hat uns punktuell unterstützt, genauso wie Tony Pfitzner und die A-Jugend, die wirklich immer ausgeholfen haben, wenn Not am Mann war.“
Ganz ungetrübt verlief der Fußballsonntag für den MTV allerdings nicht. Zwar gewann die erste Mannschaft parallel ihr letztes Oberliga-Spiel beim BSV Rehden mit 2:1, der direkte Klassenerhalt wurde dennoch verpasst. Dadurch darf die zweite Mannschaft aktuell trotz Meisterschaft nicht in die Landesliga aufsteigen.
Nun richtet sich der Blick nach Egestorf-Langreder. Sollte der Oberliga-Vizemeister in der Relegation den Sprung in die Regionalliga schaffen, würde der MTV Wolfenbüttel in der Oberliga bleiben – und der Weg für den Aufstieg der Reserve wäre frei.
Plünnecke zeigt sich optimistisch: „Ich bin der festen Überzeugung, dass Egestorf das in der Relegation machen wird und wir dann in der Landesliga spielen werden.“
Verdient wäre es allemal. Mit bislang 69 Punkten aus 28 Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 109:34 spielt der MTV Wolfenbüttel II die erfolgreichste Saison einer zweiten Mannschaft in der Vereinsgeschichte.