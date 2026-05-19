MTV Wolfenbüttel II krönt starke Rückserie mit der Meisterschaft 4:1 gegen den VfL Salder: Bezirksliga-Team sichert sich vorzeitig den Titel von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV Wolfenbüttel/ Verein

Der MTV Wolfenbüttel II hat sich am 28. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 3 gesichert. Beim 4:1-Erfolg gegen den VfL Salder überragte einmal mehr Janosch-Paul Bauer mit vier Toren. Trotz großer Feierlichkeiten bleibt allerdings ein kleiner Wermutstropfen.

Der Jubel auf dem Meesche-B-Platz kannte am Sonntag keine Grenzen. Mit einem überzeugenden 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen den VfL Salder machte der MTV Wolfenbüttel II die Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 3 perfekt – und das bereits zwei Spieltage vor Saisonende. Im Mittelpunkt stand dabei erneut Janosch-Paul Bauer. Der Offensivspieler drehte die Partie nach dem frühen Rückstand der Gäste in der 11. Minute praktisch im Alleingang und erzielte sämtliche vier Treffer der Wolfenbütteler. Mit inzwischen 42 Saisontoren steuert der 24-Jährige zudem klar auf die Torjägerkanone zu. Bereits eine Woche zuvor hatte Bauer beim 8:2-Erfolg gegen den VfL Oker fünfmal getroffen.

Interimstrainer Joscha Plünnecke zeigte sich nach dem Abpfiff auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de tief bewegt. „Mir fehlen ein bisschen die Worte, ich muss das erst mal sacken lassen“, sagte der 35-Jährige mehrere Stunden nach Spielende. Besonders die Entwicklung seiner Mannschaft in der Rückrunde beeindruckte ihn nachhaltig. Seit seiner Übernahme im Winter holte der MTV II starke 30 Punkte aus zwölf Spielen. „Mentalität und Geschlossenheit waren entscheidend“ Für Plünnecke war der Titelgewinn vor allem eine Frage der Mentalität. „Menschlich und mental war das eine krasse Rückserie von der Mannschaft, das war der absolute Wahnsinn“, erklärte der Coach. Zwar sehe er sein Team auch fußballerisch als das stärkste der Liga, ausschlaggebend sei jedoch etwas anderes gewesen: „Der Grund, warum wir Erster geworden sind, waren die Mentalität und die mannschaftliche Geschlossenheit.“