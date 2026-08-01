MTV Wolfenbüttel II baut auf den eigenen Nachwuchs und Rückkehrer

Der MTV Wolfenbüttel II hat die nächsten Personalentscheidungen für die neue Saison bekannt gegeben und setzt dabei sowohl auf den eigenen Nachwuchs als auch auf einen Rückkehrer mit Vereinsvergangenheit.
Aus der U19 rücken Robin Erdmann, Silvan-Angelo Modemann und Johannes Korte in den Kader der zweiten Herrenmannschaft auf. Das Trio erhält damit die Möglichkeit, den nächsten Schritt im Herrenfußball zu gehen und sich im Bezirksliga-Team zu etablieren.
Komplettiert wird das Torwartteam durch Phil Matzulla, der vom BSC Acosta an die Meesche zurückkehrt. Der 25-jährige Schlussmann kam verletzungsbedingt seit dem vergangenen Herbst nicht mehr zum Einsatz, arbeitet jedoch intensiv an seinem Comeback. Für den MTV ist Matzulla kein Unbekannter: Bereits in der Vergangenheit stand er sowohl für die erste als auch für die zweite Herrenmannschaft zwischen den Pfosten.