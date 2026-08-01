MTV Wolfenbüttel II baut auf den eigenen Nachwuchs und Rückkehrer Vier Neuzugänge verstärken den Bezirksliga-Kader von NB · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der MTV Wolfenbüttel II hat die nächsten Personalentscheidungen für die neue Saison bekannt gegeben und setzt dabei sowohl auf den eigenen Nachwuchs als auch auf einen Rückkehrer mit Vereinsvergangenheit.

Aus der U19 rücken Robin Erdmann, Silvan-Angelo Modemann und Johannes Korte in den Kader der zweiten Herrenmannschaft auf. Das Trio erhält damit die Möglichkeit, den nächsten Schritt im Herrenfußball zu gehen und sich im Bezirksliga-Team zu etablieren.