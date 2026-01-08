MTV Wolfenbüttel geht als Favorit in die Stadtmeisterschaft

Wenn von Donnerstag bis Samstag die 37. inoffizielle Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in der Sporthalle an der Ravensberger Straße ausgetragen wird, geht der MTV Wolfenbüttel erneut als Titelverteidiger und Favorit ins Turnier. Trainer Deniz Dogan formuliert die Erwartungen deutlich: „Wir wollen uns super präsentieren, unserer Favoritenrolle gerecht werden und das Turnier gewinnen.“

Ein erneuter Erfolg hätte historische Bedeutung: Nach den Triumphen der beiden Vorjahre würde der MTV nicht nur den Titelhattrick perfekt machen, sondern bereits zum 20. Mal den Siegerpokal des Wolfenbütteler Budenzaubers gewinnen.

Zum Auftakt wartet auf die Meesche-Kicker ein straffes Programm. In Gruppe A bestreiten die Wolfenbütteler am Donnerstag gleich fünf Partien. Los geht es um 18:00 Uhr gegen den TSV Leinde, ehe um 18:42 Uhr die Zweitvertretung des BV Germania Wolfenbüttel wartet. Um 19:24 Uhr folgt das Duell mit dem SV Fümmelse, bevor der MTV um 20:35 Uhr auf den FC Arminia Adersheim trifft. Den Abschluss der Gruppenphase bildet um 21:17 Uhr die Begegnung mit dem ESV Wolfenbüttel. Um den Einzug in die Endrunde am Samstag zu sichern, ist ein Platz unter den ersten vier der Gruppe erforderlich.

Zur Vorbereitung setzte Dogan zwei gezielte Hallentrainingseinheiten an. „Es hat Spaß gemacht, die Jungs hatten Bock und haben voll mitgezogen“, berichtet der Coach. In seinem Aufgebot stehen mehrere Spieler, die mit der Stadtmeisterschaft bestens vertraut sind – darunter auch Jonas Klöppelt.

Klöppelt mit besonderen Erinnerungen

Der Offensivspieler gewann das Turnier erstmals 2017 noch im Trikot der Germania. „Das war eine coole Geschichte, damals war der Abstand zwischen beiden Mannschaften noch nicht so groß“, erinnert sich der 29-Jährige. Seit seinem Wechsel zum MTV folgten vier weitere Titelgewinne in den Jahren 2019, 2020, 2024 und 2025. Entsprechend optimistisch blickt Klöppelt auch auf die diesjährige Auflage: „Es ist ein besonderes Event für die Wolfenbütteler Teams. Gerade für die anderen Mannschaften ist es ein Highlight, sich mit dem ligahöchsten Gegner zu messen.“

Regeländerung sorgt für zusätzliche Spannung

Für neue Reize sorgt in diesem Jahr eine Regelanpassung: Treffer dürfen nun aus allen Zonen des Feldes erzielt werden. Dogan und Klöppelt begrüßen diese Änderung. „Das könnte spannend werden und macht es interessanter, weil Fehler des Torwarts im Aufbauspiel dadurch häufiger bestraft werden“, sagt Klöppelt, der sich selbst als großen Hallenfußball-Fan bezeichnet und sich zudem auf die besondere Atmosphäre in der Halle freut.

Mit einem eingespielten Kader, klarer Zielsetzung und einem intensiven Auftaktprogramm will der MTV Wolfenbüttel auch 2026 wieder ein entscheidendes Wort im Kampf um die Stadtmeisterschaft mitreden.