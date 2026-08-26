MTV Wolfenbüttel bekommt 5:0-Sieg am Grünen Tisch zugesprochen

Grund für die Sonderwertung ist demnach ein Verstoß der Gastgeber gegen die Spielordnung. TSV-Trainer Endrik Heberling wechselte in der zweiten Halbzeit einen Spieler mit der Rückennummer 87 ein, der nicht auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt war.

Schiedsrichter Niklas Kuhn hielt den Verstoß in seinem Sonderbericht fest. Daraufhin erließ der Bezirksvorstand den entsprechenden Verwaltungsentscheid und informierte den TSV Landolfshausen/Seulingen am Dienstag darüber.

Sportlich hatte Wolfenbüttel die Begegnung mit 3:1 gewonnen. Carlos Christel hatte den MTV in der 18. Minute in Führung gebracht, Oliwier Bosacki in der 30. Minute auf 2:0 erhöht. Jona Lippenat verkürzte vor der Pause für die Gastgeber, ehe Christel in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand herstellte.