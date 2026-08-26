MTV Wolfenbüttel bekommt 5:0-Sieg am Grünen Tisch zugesprochen

Der 3:1-Auswärtserfolg des MTV Wolfenbüttel beim TSV Landolfshausen/Seulingen wird nachträglich mit 5:0 für die Lessingstädter gewertet. Das teilte der MTV mit Verweis auf einen Verwaltungsentscheid des NFV-Bezirks Braunschweig mit.
Grund für die Sonderwertung ist demnach ein Verstoß der Gastgeber gegen die Spielordnung. TSV-Trainer Endrik Heberling wechselte in der zweiten Halbzeit einen Spieler mit der Rückennummer 87 ein, der nicht auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt war.
Schiedsrichter Niklas Kuhn hielt den Verstoß in seinem Sonderbericht fest. Daraufhin erließ der Bezirksvorstand den entsprechenden Verwaltungsentscheid und informierte den TSV Landolfshausen/Seulingen am Dienstag darüber.
Sportlich hatte Wolfenbüttel die Begegnung mit 3:1 gewonnen. Carlos Christel hatte den MTV in der 18. Minute in Führung gebracht, Oliwier Bosacki in der 30. Minute auf 2:0 erhöht. Jona Lippenat verkürzte vor der Pause für die Gastgeber, ehe Christel in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand herstellte.
Durch die nachträgliche Wertung verändert sich auch das Torverhältnis des MTV. Statt 14:2 weist die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan nun 16:1 Tore auf. Die im tatsächlich ausgetragenen Spiel erzielten Tore und Gelben Karten bleiben laut Mitteilung des MTV dennoch bestehen.