MTV will zuhause gewinnen

Mit zwei knappen, aber verdienten Siegen im Rücken will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:00 zuhause auch gegen den SV Wielenbach gewinnen.



„Wir sind gut drauf, freuen uns auf das Spiel und wollen die nächsten drei Punkte“, blickt MTV-Trainer Philipp Ropers positiv auf die Partie.



Das Hinspiel Ende August in Wielenbach gewann Diessen nach einem lange ausgeglichenen Duell am Ende klar mit 0:4. In der Tabelle liegt der MTV nach zehn Spielen auf dem dritten Platz und damit zwei Plätze und drei Punkte vor dem SVW. Für beide Mannschaften ist ein Sieg enorm wichtig, um weiter oben mitzuspielen.



„Wir wissen, dass wir gegen einen starken Gegner spielen, aber wir wollen die Partie unbedingt für uns entscheiden“, gibt Ropers die Marschroute für seine Mannschaft vor.



Die Zweite Mannschaft des MTV empfängt anschließend um 16:00 den SV Wessobrunn-Haid zum Spitzenspiel und will mit einem Sieg die Tabellenführung weiter ausbauen.