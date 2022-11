MTV will Vorrunde mit einem Heimsieg abschließen

Trotz der dritten Saisonniederlage gab es für die Erste Mannschaft des MTV Diessen am vergangenen Wochenende doch noch einen Grund zum Feiern: Dank des Wielenbacher Heimsiegs gegen Schlehdorf und des direkten Duells zwischen Schlehdorf und Benediktbeuern am letzten Spieltag ist der MTV bereits vor dem abschließenden Heimspiel am kommenden Sonntag um 14:00 gegen den TSV Perchting-Hadorf sicher für die Aufstiegsrunde qualifiziert.



„Wir freuen uns sehr über die vorzeitige Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Diesen Teilerfolg hat sich die Mannschaft hart erarbeitet und absolut verdient“, sagt MTV-Trainer Philipp Ropers vor dem Spiel.



Das erste Duell zwischen Perchting und Diessen konnte das Team vom Ammersee Mitte September auswärts knapp, aber verdient mit 2:1 für sich entscheiden. Der TSV wird die Vorrunde unabhängig von den Ergebnissen am letzten Spieltag auf dem siebten Platz beenden. Für den MTV geht es darum, im Frühjahr mit möglichst vielen Punkten in die Aufstiegsrunde zu starten.



„Wir wollen zum einen die Vorrunde mit einem Heimsieg abschließen und uns zum anderen eine möglichst gute Ausgangsposition für die Aufstiegsrunde verschaffen“, gibt Ropers die Richtung für sein Team vor.



Die Zweite Mannschaft des MTV empfängt vorher um 12:00 als Tabellenführer den SV Reichling und will eine starke Vorrunde mit einem Heimsieg und dem Aufstieg in die B-Klasse abschließen.