MTV will auswärts die Tabellenführung verteidigen

Das Zwischenziel ist zum Greifen nah: Mit einem Punktgewinn auswärts beim TSV Benediktbeuern kann sich die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Samstag um 13:45 schon am vorletzten Spieltag der Kreisklasse 5 ihren Platz in der Aufstiegsrunde sichern.



„Wir haben bisher sehr gut gearbeitet und wollen uns auch diesmal mit drei Punkten für unseren großen Aufwand belohnen“, sagt MTV-Coach Philipp Ropers vor der Partie.



Im Hinspiel Mitte September musste sich der MTV dem TSV zuhause trotz guter Leistung allerdings klar mit 0:3 geschlagen geben. Aktuell rangiert Benediktbeuern fünf Punkte hinter Diessen auf Platz 4 und muss unbedingt gewinnen, um noch mal ins Rennen um die Aufstiegsrundenplätze einzugreifen. Das Team vom Ammersee ist also gewarnt, will nach vier Siegen in Folge aber auch im nächsten Klosterdorf gewinnen und die Tabellenführung damit verteidigen.



„Wir wissen, dass der Gegner das Spiel gewinnen muss, werden aber nicht auf Unentschieden, sondern auf Sieg spielen“, stellt Ropers klar.



Die Zweite Mannschaft des MTV steht in der C-Klasse 4 aktuell punktgleich mit dem Tabellenzweiten an der Tabellenspitze und will diese mit einem Sieg am nächsten Sonntag um 12:15 auswärts in Rott verteidigen.