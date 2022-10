MTV will auswärts die Tabellenführung übernehmen

Aufsteiger gegen Aufsteiger, Erster gegen Zweiter, beide Teams mit jeweils drei Siegen in Serie: Die Erste Mannschaft des MTV will mit einem Sieg im Spitzenspiel am kommenden Sonntag um 14:00 auswärts beim TSV Erling-Andechs die Tabellenführung in der Kreisklasse 5 übernehmen.



„Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir bereit für die entscheidenden Spiele sind“, ist MTV-Trainer Philipp Ropers überzeugt von seiner Mannschaft.



Das Hinrundenspiel gewann das Team vom Ammersee zuhause nach starker Leistung souverän mit 3:1. Der TSV ist seitdem jedoch ungeschlagen und liegt zwei Punkte vor dem MTV an der Tabellenspitze. Nur wenige Monate nach dem spannenden Titelkampf in der A-Klasse stehen sich beide Mannschaften nun also auch eine Liga höher wieder im Topspiel gegenüber.



„Wir wissen genau, was uns auf und neben dem Platz erwartet und werden optimal auf alles vorbereitet sein“, kündigt Ropers einen starken Auftritt an.



Die Zweite Mannschaft des MTV spielt schon am Freitag um 19:00 auswärts in Apfeldorf, will dort nach der unglücklichen Niederlage am vergangenen Wochenende wieder drei Punkte holen und damit die Tabellenführung verteidigen.