MTV will auswärts die nächsten drei Punkte

Nach dem Heimsieg am vergangenen Wochenende will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:00 auswärts bei der SG Antdorf/Iffeldorf die nächsten drei Punkte.



„Der Sieg war verdient und wichtig, aber wir müssen und wollen nachlegen“, gibt MTV-Trainer Philipp Ropers die Richtung für seine Mannschaft vor.



Das erste Duell der beiden Teams Mitte August endete mit einem 2:2-Unentschieden. Die SG hat seitdem keinen weiteren Punkt mehr geholt und steht mit vier Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der MTV braucht den Auswärtssieg, um weiter an den begehrten ersten drei Rängen dranzubleiben.



„Das wird trotz der Tabellensituation ein schwieriges Spiel und wir gehen es genauso wie jedes andere an“, sind Ropers und seine Mannschaft gut vorbereitet.



Die Zweite Mannschaft des MTV tritt schon einen Tag vorher um 13:15 auswärts in Kinsau an und will dort mit einem Sieg die Tabellenführung verteidigen.