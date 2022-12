MTV will auch beim Futsal überzeugen

Nach der souveränen Qualifikation für die Aufstiegsrunde auf dem grünen Rasen will die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Samstag auch in der Halle gut auftreten. Ab 11:00 trifft das Team vom Ammersee im Rahmen der BFV-Hallenmeisterschaft im Kreis Zugspitze im stark besetzten Vorrundenturnier in Penzberg in seiner Vierergruppe zunächst auf den FC Penzberg, den TSV Hechendorf und den SV Ohlstadt.



Anschließend wartet je nach den Ergebnissen in den beiden Gruppen im Halbfinale oder in einem Platzierungsspiel mit dem FC Deisenhofen, dem ASC Geretsried, dem ESV Penzberg oder den SpFr Breitbrunn eine der Mannschaften aus der Parallelgruppe. Die beiden Finalisten und der Sieger des Spiels um den dritten Platz qualifizieren sich für die Endrunde im Kreis Zugspitze, die am Sonntag 18.12. ebenfalls in Penzberg stattfindet.



„Wir wollen uns trotz des starken Teilnehmerfeldes gut präsentieren und möglichst auch die nächste Runde erreichen“, wollen MTV-Trainer Philipp Ropers und seine Mannschaft auch in der Halle mehr als nur dabei sein.