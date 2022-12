MTV will auch bei der Zugspitz-Endrunde mithalten

Erst am vergangenen Samstag konnte sich die Erste Mannschaft des MTV Diessen im Rahmen der BFV-Hallenmeisterschaft im Vorrundenturnier durchsetzen, nun steht am kommenden Sonntag schon die Endrunde im Kreis Zugspitze an. Ab 10:00 trifft das Team vom Ammersee erneut in Penzberg in seiner starken Fünfergruppe auf den SC Maisach, den SC Oberweikertshofen, den TSV 1865 Murnau und den VFL Denklingen.



In der Parallelgruppe nehmen noch der ESV Penzberg, der FC Penzberg, der SC Olching, der SV Puch und der TSV Peiting am Endrundenturnier teil. Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen spielen in den anschließenden Halbfinals die zwei Finalisten und damit auch die beiden Teilnehmer an der Oberbayerischen Hallenmeisterschaft am Samstag 14.01.2023 in Manching aus.



„Wir haben am vergangenen Samstag eine starke Vorrunde gespielt und wollen nun auch in der Endrunde mithalten“, sagt MTV-Trainer Philipp Ropers vor dem Turnier.