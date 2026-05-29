MTV verpflichtet Defensiv-Allrounder Burkutean

Der Sportliche Leiter Michael Nietz (links) und Tom Daedelow (rechts) freuen sich über die Verpflichtung von Marcel Burkutean. – Foto: MTV Wolfenbüttel/Daniel S

Der MTV Wolfenbüttel hat seine vierte Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht. Mit Marcel Burkutean wechselt ein erfahrener Defensivspieler vom SV Lengede an die Meesche. Der 26-Jährige unterschrieb seinen Vertrag am Mittwochabend und soll künftig sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung für Stabilität sorgen.

„Wir sind froh, dass wir Bubi in der kommenden Saison beim MTV haben werden“, sagt Daedelow. „Marcel war neun Jahre in der Landesliga Leistungsträger und hat sich mit seiner Zweikampfstärke und Lauffreudigkeit für sein Team aufgeopfert. Trotz der schwierigen Lage ist er seinem Verein loyal geblieben und hat geholfen, die Liga zu Ende zu spielen. Das zeigt seinen Charakter.“

Für Tom Daedelow, den künftigen Koordinator Herren und Leistungsblock, ist die Verpflichtung alles andere als zufällig. Bereits vor Jahren hatte er den Lengeder auf dem Zettel. In den vergangenen beiden Spielzeiten konnte er dessen Leistungen als Sportdirektor des VfB Fallersleben regelmäßig aus nächster Nähe verfolgen.

Die zurückliegende Saison beschreibt er als „turbulente Spielzeit mit mehr Tiefen als Höhen“. Gleichzeitig hebt er den Zusammenhalt hervor: „Man muss der Mannschaft hoch anrechnen, dass sie immer zusammengeblieben ist und wir die Saison bis zum Ende durchziehen.“

Für Burkutean endet damit ein langer Abschnitt beim SV Lengede. Seit 2017 absolvierte er 177 Landesliga-Partien für die Mannschaft aus dem Landkreis Peine und gehörte über Jahre zu den prägenden Gesichtern des Vereins.

Nach insgesamt mehr als zehn Jahren beim SVL sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen. „Ich wollte nach insgesamt mehr als zehn Jahren beim SVL und drei Jahren Abstiegskampf in der Landesliga etwas Neues ausprobieren“, erklärt Burkutean.

Als der Anruf von Daedelow kam, fiel ihm die Entscheidung leicht. „Ich habe die Jungs kennengelernt und nur Positives mitgenommen. Im Probetraining sah das nach richtig gutem Fußball aus.“

Seine Qualitäten beschreibt der 1,80 Meter große Defensivspieler selbst recht klar: „Meine Stärke sehe ich ganz klar in der Zweikampfsituation. Da habe ich ein sehr gutes Auge und Gespür.“ Darüber hinaus betont er seine mannschaftliche Einstellung: „Ich bin ein absoluter Teamplayer, der Mannschaft gegenüber sehr loyal und werfe immer alles rein.“

Diese Eigenschaften sammelte er bereits früh. Mit 18 Jahren schaffte Burkutean den Sprung aus der A-Jugend in den Herrenbereich des SV Lengede. „Ich durfte sehr viel von ehemaligen guten Spielern lernen. Ich glaube, das hat mich zu dem gemacht, wer ich gerade bin.“

Erinnerungen an den MTV und ein kurioses Missverständnis

Die Wolfenbütteler kennt Burkutean schon lange aus zahlreichen Duellen in der Landesliga. „Wir hatten oft gute Matches, das waren immer schöne Fights – meist mit dem besseren Ende für den MTV“, erinnert er sich.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm das Achtelfinale im Niedersachsenpokal der Amateure 2019/20. Nach dem Gewinn des Bezirkspokals hatte sich Lengede für den Wettbewerb qualifiziert und traf dort auf den MTV, der sich mit 3:0 durchsetzte. Trotz des Ausscheidens spricht Burkutean von einer „schönen Erfahrung, die man nicht vergisst“.

Für Schmunzeln sorgt dagegen eine falsche Angabe auf transfermarkt.de. Dort wird der Neuzugang als Rumäne aus Bukarest geführt. „Da habe ich selber gestaunt“, sagt er lachend. „Mein Nachname ist zwar rumänisch, aber geboren bin ich in Lebenstedt. Rumäne bin ich auch nicht, wie mir meine Mutter bestätigt hat.“

Und auch sein Spitzname hat eine eigene Geschichte. Weil es in seinem Freundeskreis zwei Marcels gab, bekam der Jüngere irgendwann den Namen „Bubi“ verpasst. „Ich habe kein Problem damit, alle meine Mannschaftskollegen nennen mich so“, sagt Burkutean.

Gut möglich also, dass die Fans des MTV Wolfenbüttel ihren neuen Defensivspieler künftig ebenfalls vor allem unter diesem Namen kennenlernen werden.