MTV verliert Spiel und Tabellenführung

Nach vier Siegen in Serie hat die Erste Mannschaft des MTV Diessen am vergangenen Samstag auswärts beim TSV Benediktbeuern knapp mit 1:2 verloren und damit auch die Tabellenführung wieder abgegeben.



„Die Niederlage ist natürlich bitter. Wie in den vergangenen Wochen war es auch diesmal ein sehr enges Spiel, das wir diesmal leider nicht für uns entscheiden konnten“, sagt MTV-Trainer Philipp Ropers nach der Partie.



In der Anfangsphase hatten beide Mannschaften einige Halbchancen, so richtig gefährlich wurde es aber nicht. In der 25. Spielminute ging das Team vom Ammersee dann durch eine starke Einzelaktion von Benjamin Steffes mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später glichen die Gastgeber durch einen Sonntagsschuss aber zum 1:1 aus. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.



Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSV den Druck und erzielte nach rund einer Stunde den 1:2-Führungstreffer. In der verbleibenden Spielzeit kamen beide Teams noch zu einigen Abschlüssen, richtig zwingend wurde es aber auch in der Schlussphase nicht mehr. So endete die Partie mit einer knappen 1:2-Niederlage für den MTV.



„Wir haben nach den bisherigen Niederlagen immer sehr gut reagiert und wollen die Vorrunde unbedingt mit einem erfolgreichen Heimspiel abschließen“, blickte Ropers nach dem Abpfiff direkt auf das letzte Spiel des Jahres am kommenden Sonntag zuhause gegen den TSV Perchting-Hadorf.



Die Zweite Mannschaft des MTV gewann auswärts beim TSV Rott/Lech trotz zahlreicher vergebener Torchancen souverän mit 2:0, verteidigte damit die Tabellenspitze und kann mit einem Heimsieg am nächsten Sonntag gegen den SV Reichling den Aufstieg in die B-Klasse schaffen.