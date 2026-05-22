MTV verliert nächsten Leistungsträger

Für die Meesche-Kicker endet damit die Zusammenarbeit mit einem Spieler, der in der zurückliegenden Spielzeit zu den auffälligsten Offensivkräften gehörte. Der Deutsch-Ivorer war im vergangenen Sommer an den Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz gekommen, nachdem er beim TSV Havelse keinen Profivertrag für den Drittligakader erhalten hatte und zunächst ohne Verein geblieben war.

Traumstart gegen Wetschen

Der frühere U19-Regionalligaspieler empfahl sich in mehreren Probetrainings für einen Platz im Kader von Trainer Deniz Dogan – und schlug anschließend direkt ein. Sein Debüt bleibt besonders in Erinnerung: Beim Heimspiel gegen den TSV Wetschen am 20. September erzielte Mohamadou in der fünften Minute der Nachspielzeit den umjubelten 1:0-Siegtreffer. Es sollte der Auftakt zu einer starken Saison werden.