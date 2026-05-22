MTV verliert nächsten Leistungsträger

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Der MTV Wolfenbüttel muss den nächsten schmerzhaften Abgang verkraften. Nach Steffen Suckel verlässt auch Akram-Dine Mohamadou die Lessingstädter. Den 19 Jahre alten Offensivspieler zieht es nach nur einer Saison zur U23 von Eintracht Braunschweig.
Für die Meesche-Kicker endet damit die Zusammenarbeit mit einem Spieler, der in der zurückliegenden Spielzeit zu den auffälligsten Offensivkräften gehörte. Der Deutsch-Ivorer war im vergangenen Sommer an den Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz gekommen, nachdem er beim TSV Havelse keinen Profivertrag für den Drittligakader erhalten hatte und zunächst ohne Verein geblieben war.
Traumstart gegen Wetschen
Der frühere U19-Regionalligaspieler empfahl sich in mehreren Probetrainings für einen Platz im Kader von Trainer Deniz Dogan – und schlug anschließend direkt ein. Sein Debüt bleibt besonders in Erinnerung: Beim Heimspiel gegen den TSV Wetschen am 20. September erzielte Mohamadou in der fünften Minute der Nachspielzeit den umjubelten 1:0-Siegtreffer. Es sollte der Auftakt zu einer starken Saison werden.
Mit Tempo, Dribbelstärke und Durchsetzungsvermögen machte sich der 1,84 Meter große Angreifer schnell zu einem wichtigen Faktor im Offensivspiel des MTV. In insgesamt 23 Einsätzen gelangen dem früheren U19- und U17-Bundesligaspieler elf Tore und acht Vorlagen.
Der Wechsel zur Braunschweiger U23 bedeutet für den MTV den nächsten personellen Einschnitt nach dem bereits feststehenden Abschied von Steffen Suckel. Für Mohamadou eröffnet sich dagegen die Chance auf den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn. Nach einer überzeugenden Saison in Wolfenbüttel folgt nun der Wechsel in das Nachwuchsleistungszentrum eines Traditionsvereins.
Der MTV verabschiedet seinen Offensivspieler mit klaren Worten: „Akki, wir danken dir für die tolle gemeinsame Zeit und wünschen dir für die Zukunft alles Gute.“