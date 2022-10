MTV verliert auswärts in Schlehdorf

Im ersten Rückrundenspiel musste die Erste Mannschaft des MTV Diessen am vergangenen Sonntag auswärts beim FC Kochelsee-Schlehdorf ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen.



„Diese Niederlage tut sehr weh, vor allem nach dem Spielverlauf und weil wir die Partie vorher schon entscheiden hätten können“, bilanzierte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem Abpfiff.



Die Anfangsphase und die ersten Chancen des Spiels gehörten den Gastgebern vom Kochelsee, die den Führungstreffer aber verpassten. Dieser gelang dann dem Team vom Ammersee in der 21. Spielminute. Nach einem gut getretenen Freistoß von Moritz Loh schaltete Yannik Friedrich im gegnerischen Strafraum am schnellsten und köpfte den Abpraller zum 0:1 ein.



Der MTV verdiente sich die Führung anschließend nachträglich, ließ allerdings vor und nach der Pause einige Möglichkeiten liegen, um die Führung auszubauen. In der Schlussphase konnten die Schlehdorfer dann zwei Unaufmerksamkeiten der Diessener nutzen und das Spiel drehen. Nach einer letzten vergebenen Großchance in der Nachspielzeit blieb es bei einer unglücklichen 1:2-Niederlage.



„Wir machen weiter und wollen nächste Woche zuhause wieder gewinnen, um oben dranzubleiben“, richtete Ropers den Fokus auf das Heimspiel am nächsten Sonntag gegen den ESV Penzberg.



Die Zweite Mannschaft des MTV kam auswärts beim FC Dettenschwang trotz Überlegenheit nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, bleibt aber trotzdem weiterhin Tabellenführer und ist am kommenden Wochenende spielfrei.