MTV Union Hamborn entlässt Trainer Ralf Gemmer

Ralf Gemmer ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Trainer des MTV Union Hamborn, schon beim Duell gegen den SV Heißen II (8:1) stand der Coach nicht mehr an der Seitenlinie.
Am Dienstag teilt der A-Ligst mit: "Der MTV Union Hamborn gibt bekannt, dass die sportliche Leitung der Fußball-Seniorenabteilung seinen Cheftrainer der 1. Mannschaft Ralf Gemmer von seinem Amt entbindet. (...) Der Verein bedankt sich bei Ralf Gemmer für sein großes Engagement und seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute."
Der Saisonstart des amtierenden Vizemeisters, der sonach nur knapp die Rückkehr in die Bezirksliga hinter Meister Rhenania Hamborn verpasste, verläuft dabei eigentlich nicht schlecht, denn die Unioner rangieren als Tabellenvierter nur vier Punkte hinter dem FSV Duisburg, weshalb diese Entscheidung sicherlich nicht aus rein-sportlicher Sicht gefällt wurde. Auf Instagram meldet die 1. Mannschaft außerdem konkret die „Trainerentlassung“.
Gemmer war im vergangenen Jahr eine spannende Wahl des MTV Union Hamborn, denn der erfahrene Coach war zuvor fast durchgängig in der Bezirks- und Landesliga als Trainer unterwegs. 2022/23 verpasste er als langjähriger Trainer des SV Scherpenberg den größten Erfolg seiner Trainerlaufbahn nur um Haaresbreite, als der SVS am letzten Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, den Zweikampf gegen den Mülheimer FC verlor und den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein um nur einen einzigen Punkt verpasste. Zuvor war Gemmer unter anderem für die TuS Mündelheim, den SV Schwafheim, Meiderich 06/95 und den FSV Duisburg verantwortlich.
Gegen Heißen II, beim Pokalspiel gegen den SV Beeckerwerth (6:3) und beim 4:1-Erfolg gegen den TV Jahn Hiesfeld war der bisherige Co-Trainer Michael Grünewald in der Hauptverantwortung. Ob er die Dauerlösung sein wird, wird sich zeigen, denn dazu hat sich Union Hamborn noch nicht geäußert. Hintergründe zu der Trennung und der Nachfolge folgen auf FuPa.