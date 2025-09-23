Ralf Gemmer (l.) ist nicht mehr MTV-Coach. – Foto: Wolfgang Schwarz

MTV Union Hamborn entlässt Trainer Ralf Gemmer Kreisliga A Duisburg: Der MTV Union Hamborn entlässt Trainer Ralf Gemmer. In der Vorsaison hat der Klub als Vizemeister nur knapp die Rückkehr in die Bezirksliga verpasst.

Ralf Gemmer ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Trainer des MTV Union Hamborn, schon beim Duell gegen den SV Heißen II (8:1) stand der Coach nicht mehr an der Seitenlinie.

Am Dienstag teilt der A-Ligst mit: "Der MTV Union Hamborn gibt bekannt, dass die sportliche Leitung der Fußball-Seniorenabteilung seinen Cheftrainer der 1. Mannschaft Ralf Gemmer von seinem Amt entbindet. (...) Der Verein bedankt sich bei Ralf Gemmer für sein großes Engagement und seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute." Der Saisonstart des amtierenden Vizemeisters, der sonach nur knapp die Rückkehr in die Bezirksliga hinter Meister Rhenania Hamborn verpasste, verläuft dabei eigentlich nicht schlecht, denn die Unioner rangieren als Tabellenvierter nur vier Punkte hinter dem FSV Duisburg, weshalb diese Entscheidung sicherlich nicht aus rein-sportlicher Sicht gefällt wurde. Auf Instagram meldet die 1. Mannschaft außerdem konkret die „Trainerentlassung“.