MTV überzeugt auch beim Futsal

Am vergangenen Samstag trat die Erste Mannschaft des MTV Diessen im Rahmen der BFV-Hallenmeisterschaft im Kreis Zugspitze beim stark besetzten Vorrundenturnier in Penzberg an.



Nach einer etwas zu hoch ausgefallenen 0:4-Auftaktniederlage gegen den FC Penzberg gewann das Team vom Ammersee seine beiden weiteren Gruppenspiele gegen den TSV Hechendorf (3:0) und den SV Ohlstadt (3:1) souverän und zog damit als Gruppenzweiter in das Halbfinale ein.



Hier entschied die Mannschaft nach einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Deisenhofen das folgende 6-Meter-Schießen für sich, erreichte so das Endspiel und traf dort erneut auf den FC Penzberg. Diesmal konnte das Team die Partie ausgeglichener gestalten, verlor aber dennoch knapp mit 1:2.



Gemeinsam mit dem Turniersieger FC Penzberg und dem ESV Penzberg, der das Spiel um den dritten Platz gegen den FC Deisenhofen gewann, qualifizierte sich der MTV somit für die Endrunde im Kreis Zugspitze, die am kommenden Sonntag 18.12. ebenfalls in Penzberg stattfindet.



„Wir haben uns gut präsentiert und trotz des starken Teilnehmerfeldes die nächste Runde erreicht. Um auch dort mithalten zu können, müssen wir uns aber noch in einigen Bereichen verbessern“, bilanzierte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem Turnier.