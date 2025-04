MTV Stuttgart verliert nach drei Platzverweisen in der Schlussphase

Am 23. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, gab es gleich mehrere packende Begegnungen. Während FV Spfr Neuhausen mit einem klaren Sieg auftrumpfte, konnten sich die Mannschaften aus Sindelfingen und Waldhausen jeweils mit einem Unentschieden in ihren Derbys begnügen. Der Abstiegskampf bleibt weiterhin spannend, während im oberen Drittel der Tabelle der Kampf um die Spitzenplätze in vollem Gange ist.

Bis zur 65. Spielminute blieben beide Mannschaften ohne Torerfolg. Dann brachte Gökhan Akyüz den TSV Ehningen in Führung. In der Nachspielzeit (90.+4) stellte Tahir Bahadir den 2:0-Endstand her. Das späte Tor machte den Erfolg der Gäste endgültig klar. ---

Der TSV Bernhausen setzte sich im Heimspiel gegen den TV Darmsheim deutlich mit 5:1 durch. Simon Lindner brachte Darmsheim in der 12. Minute in Führung, doch Mihael Tomic glich in der 30. Minute aus. In der zweiten Halbzeit drehten Julijan Milos (50.) und Mihael Tomic (64.) das Spiel zugunsten von Bernhausen. Filip Jordacevic (66.) und Bogdan Rangelov (72.) sorgten für die weiteren Tore und sicherten den klaren Sieg für den TSV Bernhausen. ---

FV Spfr Neuhausen ließ gegen die SG Bettringen nichts anbrennen und sicherte sich einen souveränen 3:0-Sieg. Georgios Kaligiannidis erzielte das erste Tor bereits in der 7. Spielminute. Nur zwei Minuten später erhöhte Nico Schmid auf 2:0 (9.), bevor er in der 15. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand besorgte. ---