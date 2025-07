MTV Stuttgart: "Mischung aus Guardiola-Barca und Klopp-BVB"

– Foto: Jens Körner, Thomas Nast

Seit 2020 prägt Björn Lorer den MTV Stuttgart als Trainer. In der Vorbereitung auf die Landesliga-Saison 2025/26 setzt er auf eine ausgewogene Mischung aus Athletik, Taktik und Teamgeist – mit ehrgeizigen Zielen.

Gefestigt in der Landesliga Für Björn Lorer ist es mittlerweile eine vertraute Rolle: Der 35-jährige Cheftrainer des MTV Stuttgart führt den Traditionsverein in seine dritte Saison in der Landesliga Württemberg Staffel 2. Seit der Spielzeit 2020/21 steht er an der Seitenlinie, nachdem er zuvor bereits als Co-Trainer aktiv war: „Wir versuchen die Jungs in allen Bereichen für den Start vorzubereiten. Sei es im Bereich Kraft, Ausdauer und natürlich auch was das spielerische angeht.“

Eine gezielte Herausforderung sieht der MTV-Coach in der Auswahl der Testspielgegner. Zwei Bezirksligisten, zwei Verbandsligisten und ein Oberligist stehen auf dem Vorbereitungsplan. „Die stellen sicherlich Herausforderungen dar. Aber genau das ist es, was ich auch möchte“, betont Lorer. Die Mannschaft soll frühzeitig auf hohem Niveau gefordert werden – weniger im Hinblick auf das Ergebnis, sondern vielmehr auf die Entwicklung. „Grundsätzlich ist es mir wichtig, dass jeder viel Spielzeit bekommt und die Mannschaft in Summe Schritt für Schritt weiter kommt.“ Kein Trainingslager – aus Zeitgründen