MTV startet im Bezirkspokal im Oberharz Wolfenbütteler treffen in der ersten Runde auf die SVG Oberharz von red · Heute, 15:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Für den MTV Wolfenbüttel steht der erste Pflichtspieltermin der neuen Saison fest. In der 1. Runde des Bezirkspokals gastiert die Mannschaft von Deniz Dogan am Sonntag, 2. August, um 15 Uhr bei der SVG Oberharz. Gespielt wird auf dem A-Platz Ringerhalde in Clausthal-Zellerfeld.

Rund drei Wochen vor dem Saisonstart wartet damit eine Reise zu einem Gegner, den die Wolfenbütteler bislang kaum kennen. Die SVG Oberharz entstand erst zur Saison 2022/23 durch den Zusammenschluss des TuS Clausthal-Zellerfeld, FC Zellerfeld, FC Altenau und MTV Buntenbock. Bereits in ihrer Premierensaison gelang der Aufstieg in die Nordharzliga, ehe die Mannschaft nach zwei Jahren wieder abstieg. Pokalfinalist als erster Gegner In der vergangenen Spielzeit verpasste die Elf von Trainer Jacek Ciesla als Tabellendritter der 1. Nordharzklasse die direkte Rückkehr in die Nordharzliga nur knapp. Den Startplatz im Bezirkspokal sicherte sich die SVG dennoch durch den Einzug ins Finale des Nordharzliga/Nordharzklassen-Pokals. Dort unterlag sie dem SV Rammelsberg mit 1:6.

Für den MTV beginnt die neue Pflichtspielsaison somit mit einer Auswärtsaufgabe im Oberharz, bei der die Favoritenrolle klar bei den Gästen liegen dürfte. Dennoch gilt es, einen ambitionierten Amateurverein nicht zu unterschätzen, der sich seinen Platz im Wettbewerb über den Pokal verdient hat. Vorfreude auf eine besondere Auswärtsfahrt Auch abseits des Sportlichen weckt die Partie Vorfreude. Teammanager Lars Pape, bekennender Groundhopper, kennt den Austragungsort bislang noch nicht.