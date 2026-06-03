MTV setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs

Der Kader des MTV Wolfenbüttel für die kommende Spielzeit nimmt weiter Gestalt an. Dabei setzen die Verantwortlichen erneut auf die eigene Nachwuchsarbeit: Mit Torwart Mika Twardoch, Rechtsverteidiger Jakob Merkhoffer, Mittelfeldspieler Niklas Gambke und Stürmer Maximilian Fricke rücken vier Spieler aus der Niedersachsenliga-A-Jugend in den Kader der Ersten Herren auf.
Die Nachwuchsspieler gehören zu einer U19-Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison um den Aufstieg in die Regionalliga kämpft und bereits früh auf sich aufmerksam gemacht hat. Auch im Herrenbereich sammelten einige von ihnen schon erste Erfahrungen. Besonders Maximilian Fricke und Jakob Merkhoffer kamen aufgrund ihrer Leistungen bereits zu Einsätzen in der Oberliga.
Für den MTV ist die Integration eigener Talente ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Ausrichtung. Entsprechend zufrieden zeigt sich Tom Daedelow, Koordinator Herren und Leistungsblock, mit der Entwicklung der vier Nachwuchsspieler.
„Der MTV steht für eine kontinuierliche und starke Jugendarbeit. Trainer Anthony Pfitzner macht in der U19 einen super Job und sorgt stets für gut ausgebildete Jungs. Die vier bringen viel Potenzial in ihr erstes Herrenjahr mit“, sagt Daedelow auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de.
Auch die Spieler selbst blicken mit Vorfreude auf die neue Herausforderung. Torwart Mika Twardoch, der seine gesamte fußballerische Laufbahn beim MTV verbracht hat, spricht von einer besonderen Auszeichnung: „Dadurch, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang beim MTV gespielt habe, ist es für mich auch eine große Ehre, jetzt in der Ersten Herren spielen zu dürfen.“
Ähnlich sieht es Jakob Merkhoffer, der sich auf den Schritt in den Herrenfußball freut: „Ich finde es cool, dass man jetzt in den Herrenbereich hochkommt und direkt die Möglichkeit hat, in der Ersten Herren zu spielen.“
Mittelfeldspieler Niklas Gambke blickt der neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen. „Die Vorfreude ist sehr groß, die Herausforderung anzugehen und mit dem Team hoffentlich auch Erfolge feiern zu können“, erklärt der Nachwuchsspieler.
Bereits erste Erfahrungen im Oberliga-Team sammelte Angreifer Maximilian Fricke, der bei seinem Einsatz in Egestorf sogar einen Treffer erzielen konnte. „Ich habe in der vergangenen Saison schon einige Minuten in der ersten Mannschaft bekommen und freue mich darauf, weiter Erfahrungen zu sammeln und Erfolge zu feiern“, sagt der Stürmer.
Mit der Beförderung des Quartetts unterstreicht der MTV Wolfenbüttel einmal mehr seinen Weg, talentierte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs frühzeitig an den Herrenbereich heranzuführen und ihnen eine Perspektive im leistungsorientierten Fußball zu bieten.