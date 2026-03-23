🗣: MTV "sehr stolz" – "Perfektes Spiel" von Waldeck

Manuel Schwarz, Teamchef MTV München: "Für uns war das Spiel gegen Wolfratshausen ein sehr wichtiges, weil wir nicht besonders gut in die Rückrunde gestartet sind. Wir wissen, wir brauchen noch ein paar Punkte. Demzufolge hatten wir eine kleine Drucksituation.

Die Jungs haben die Herausforderung angenommen, waren fokussiert und haben den Gegner nicht unterschätzt. Uns fehlen immer noch einige Leute, trotzdem bin ich sehr stolz auf die Jungs, die ihre Sache sehr gut gemacht haben. Sie haben keine Sekunde Zweifel aufkommen lassen, wer dieses Spiel gewinnen wird. Wir sind sehr froh und wollen eine gute Rückrunde spielen."

Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach: "Ingesamt waren es zwei komplett verschiedene Halbzeiten. Die erste Halbzeit geht klar an den SV Pullach, die zweite an uns. Wir wollten in der ersten Halbzeit aus einer kompakten Defensive spielen und schnell umschalten. Das ist uns zu keiner Zeit gelungen, was auch an der guten Perfomance des SV Pullach lag. Sie hatten eine gute Raumaufteilung und konnten uns immer wieder vor Probleme stellen.

In der zweiten Halbzeit haben wir die Herangehensweise geändert. Wir wollten den Gegner früh stören und hoch pressen. Das ist uns gut gelungen und so konnten wir auf 1:3 verkürzen. In der zweiten Halbzeit haben wir keine Chance zugelassen und hatten selbst noch drei richtig gute Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Ingesamt sind drei Gegentore in Pullach zu viel, um zählbares mitzunehmen."

Untermenzing holt Punkt gegen den Tabellenzweiten – Waldeck überragt gegen Raisting

Nico Formella, Trainer SV Untermenzing: "Es war für beide Mannschaften sehr schwer, Fußball zu spielen. Auf dem Untergrund war es kaum möglich, Flachpassspiel aufzuziehen. Dadurch gab es wenig Torraumszenen. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden, mit der Chance, Elfmeter für sich zu bekommen. Wir hatten einen Lattentreffer, Planegg zwei Eins-gegen-eins-Situationen. Wir nehmen den Punkt beim Tabellenzweiten gerne mit."