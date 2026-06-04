MTV Römstedt verpflichtet Paul Knacke vom LSK Hansa

Der MTV Römstedt hat via Instagram seinen vierten Neuzugang für die kommende Landesliga-Saison vorgestellt. Mit Paul Knacke wechselt ein Spieler vom Lüneburger SK nach Römstedt, der zuletzt als Stammspieler in der Oberliga aktiv war.
Der 24-Jährige möchte aufgrund seines bevorstehenden Masterstudiums im Lehramt den zeitlichen Aufwand im höherklassigen Fußball reduzieren. Zudem plant Knacke vor Beginn des nächsten Semesters mehrere längere Fernreisen und wird deshalb in den ersten beiden Monaten der Saison nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.
In Römstedt trifft der Neuzugang auf mehrere ehemalige Mitspieler aus Jugend- und Herrenzeiten. Besonders freue er sich auf das Wiedersehen mit David Böhm. „Ich habe den MTV schon länger verfolgt, gute Gespräche mit dem Trainer geführt und durch David viel Positives über den Verein mitbekommen“, erklärte Knacke. Weiter sagte er: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderung mit dem MTV Römstedt in der Landesliga.“
Auch Trainer Alexander Schreiber zeigte sich überzeugt vom Neuzugang. „Nach den Gesprächen mit Paul habe ich mir einige Spiele des Lüneburger SK angesehen und war von seiner Spielweise, seiner Dynamik und seiner Power sofort beeindruckt“, sagte der Coach. Knacke werde der Mannschaft „richtig guttun und unsere Mannschaft weiter nach vorne bringen“.
Der MTV Römstedt hob zudem hervor, dass Knacke bereits in der Jugend-Bundesliga für den HSV spielte und sich anschließend als Stammspieler in der Oberliga etablieren konnte. In der frisch abgelaufenen Saison stand er 21 Mal in der Oberliga auf dem Platz und startete dabei 16 Mal.