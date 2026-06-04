MTV Römstedt verpflichtet Paul Knacke vom LSK Hansa

Der MTV Römstedt hat via Instagram seinen vierten Neuzugang für die kommende Landesliga-Saison vorgestellt. Mit Paul Knacke wechselt ein Spieler vom Lüneburger SK nach Römstedt, der zuletzt als Stammspieler in der Oberliga aktiv war.

Der 24-Jährige möchte aufgrund seines bevorstehenden Masterstudiums im Lehramt den zeitlichen Aufwand im höherklassigen Fußball reduzieren. Zudem plant Knacke vor Beginn des nächsten Semesters mehrere längere Fernreisen und wird deshalb in den ersten beiden Monaten der Saison nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

In Römstedt trifft der Neuzugang auf mehrere ehemalige Mitspieler aus Jugend- und Herrenzeiten. Besonders freue er sich auf das Wiedersehen mit David Böhm. „Ich habe den MTV schon länger verfolgt, gute Gespräche mit dem Trainer geführt und durch David viel Positives über den Verein mitbekommen“, erklärte Knacke. Weiter sagte er: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderung mit dem MTV Römstedt in der Landesliga.“