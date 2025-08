MTV Römstedt schlägt Treubund Lüneburg und tankt Selbstvertrauen

Mit einem 2:0-Erfolg im Testspiel gegen den MTV Treubund Lüneburg hat der MTV Römstedt ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den klassenhöheren Landesligisten zeigte der Bezirksligist einen strukturierten und mutigen Auftritt. Die Tore erzielten Valentin Schulz in der 35. Minute und Yannick Gausmann kurz vor Abpfiff (90.+2).

Römstedt überzeugte besonders in der ersten Halbzeit mit sicherem Kurzpassspiel und einem klaren Aufbau über Torhüter Kevin Zlotkowski. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste aus Lüneburg stärker, doch der Römstedter Schlussmann hielt seinen Kasten sauber. Trainer Alexander Schreiber lobte auf Instagram die Leistung seines Keepers: „Seine Ruhe gibt der Mannschaft eine enorme Sicherheit.“

Zugleich zeigte er sich zufrieden mit der Entwicklung des Teams: „Ich glaube, dieses Spiel gibt den Jungs ordentlich Mut. Man sieht, dass Training und die Philosophie des Trainerteams beginnen, Früchte zu tragen.“

Das letzte Testspiel vor dem Ligastart bestreitet der MTV Römstedt am morgigen Samstag um 13 Uhr gegen den Landesligisten SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen. Eine Woche später, am Sonntag, 10. August, beginnt der Ernstfall in der Bezirksliga mit dem Auswärtsspiel beim VfL Breese-Langendorf. Anpfiff ist um 15 Uhr.